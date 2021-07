¿Castillo chileno?

Por Carlos Meléndez, académico UDP y COES

Eventos políticos de relevancia pueden servir de efectos de demostración para países vecinos –o a los que comparten una identidad regional. Existen muchos ejemplos de “contagio” que nos permite explicar tendencias internacionales, desde una ola democrática o la implementación de modelos de ajuste neoliberal. Lo que pasa en el país vecino puede tener influencia dentro del propio.

Algunos hechos emblemáticos de la historia chilena han tenido un impacto fuera de las fronteras: desde la implementación de reformas económicas (incluyendo la “exportación” del esquema de AFP) en los noventa hasta movilizaciones sociales en contra del establishment, más recientemente. La economía peruana, desde el gobierno de Alberto Fujimori, siguió la receta de los Chicago Boys lo más que pudo; las protestas contemporáneas en Colombia se ven en el reflejo del estallido social del 2019.

¿Hasta qué punto eventos fuera de las fronteras pueden tener un “efecto de demostración” para lo que sucede en Chile? La elección de Pedro Castillo como Presidente en Perú -un outsider antisistema- ha generado expectativas en sectores anti-establishment latinoamericanos. Especialmente, en países que han experimentado malestar social movilizado recientemente –Chile, Colombia, Ecuador, Perú-, hay incertidumbre de cuál será la expresión electoral posterior a los respectivos estallidos. Mientras que en Ecuador, la derecha conservadora supo imponerse al correísmo (Arauz) y al progresismo andino (Yaku Pérez), en Perú, el fujimorismo tuvo que aceptar la derrota ante el outsider antisistema. ¿Es la fórmula “Castillo” lo suficientemente ganadora como para tener émulos en las venideras elecciones chilenas? ¿O se trata de un fenómeno único, idiosincrático peruano, difícil de replicar?

La tradición partidaria y coalicional chilena ha tendido a ser lo suficientemente dominante como para impedir el asedio de terceras fuerzas –desde ME-O hasta Sánchez, pasando por Parisi. De hecho, los más recientes retadores al statu quo han pertenecido al establishment político. Daniel Jadue se erigió como cuestionador del modelo económico y Gabriel Boric juega el rol de renovador de una clase política, pero ninguno de ellos representa genuinamente al campo anti-establishment como sí lo ha hecho el populista Pedro Castillo en Perú.

En este sentido, la Lista del Pueblo ocupa ese espacio “castillista” -populista anti-establishment-, inclinado hacia la izquierda, aunque sin “ideología gruesa” que estructure doctrinariamente su narrativa. Pero carece del elemento personalista que viabilice una candidatura presidencial –al menos por ahora. El campo anti-establishment no requiere necesariamente de un caudillo –Castillo no lo es-, pero sí de una figura que personifique en nombre y apellido el atrevimiento retador a las élites. En Perú, el “Profe” –campesino, provinciano, rondero-, portaba los elementos simbólicos para capitalizar el descontento. Por ahora, en Chile, no asoma una figura que viabilice electoralmente el populismo antipartidario que ya ha asomado en la elección de la Convención Constituyente.