SEÑOR DIRECTOR:

El pasado 11 de mayo se inauguró, en el Museo Nacional de Bellas Artes, “Soñar el agua. Una retrospectiva del futuro (1964 -)”, que sintetiza 60 años de obra de la artista chilena Cecilia Vicuña. La exposición despliega los diversos tópicos y estrategias artísticas en los que ha trabajado y nos brinda la excepcional oportunidad de acercarnos a una referente mundial del arte contemporáneo, que en Chile aún no ha tenido el debido reconocimiento.

Su propuesta, pensada desde la noción de arte precario, relaciona múltiples problemáticas que Vicuña supo adelantar. Su interés por la ecología, el feminismo y los pueblos originarios se manifiestan en una obra interdisciplinaria y visionaria que ya ha sido expuesta en los museos más importantes del mundo, como la Tate Modern, el Moma y el Guggenheim de Nueva York. Además, su trabajo ha sido reconocido Premio Velázquez de Artes Plásticas (2019) y el León de Oro por la trayectoria de la Bienal de Venecia (2022), quizás el galardón más importante que pueda obtener un artista visual hoy.

Con un currículum brillante y único dentro del arte nacional, sorprendentemente Cecilia Vicuña aún no ha recibido el Premio Nacional de Artes Plásticas. El merecido reconocimiento que ha tenido en el extranjero una obra sensible, innovadora, reflexiva y pionera no se condice con la escasa valoración recibida en nuestro país y que aún estamos a tiempo de remediar. Lo mismo le pasó a otra de nuestras grandes mujeres artistas, Gabriela Mistral, que recibió el Premio Nacional seis años después que el Nobel. Hoy tenemos la oportunidad de reivindicarnos con Cecilia.

Magdalena Dardel C.

Profesora asociada

Dpto. de Artes Integradas - UPLA