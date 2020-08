Chile frente a la elección en el BID

La elección del próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está concentrando como nunca antes la atención no solo de Latinoamérica sino también de la Unión Europea, bloque al que pertenecen al menos 13 países miembros no prestatarios del organismo. La razón es la decisión del Presidente de Estados Unidos de presentar a un candidato de ese país para presidir el organismo, alterando la tradición mantenida durante sus 61 años de historia de que fuera un latinoamericano el que asumiera siempre ese cargo y un estadounidense su vicepresidencia ejecutiva. Desde su creación, en 1959, la entidad regional ha tenido cuatro presidentes, el primero de los cuales fue el chileno Felipe Herrera y el último el colombiano Luis Alberto Moreno, quien debe ser reemplazado en las elecciones previstas para el 12 y 13 de septiembre próximo. Y si bien la carta del Mandatario estadounidense corre con ventaja, son varios los países que se han opuesto a esa opción y han llamado a postergar la elección, entre ellos Chile.

Si bien una tradición no es garantía de la calidad de la gestión del organismo, y las capacidades del candidato de Estados Unidos y actual asesor para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, no están en cuestión, es un hecho que su nombre ha tensionado en extremo la disputa por la presidencia en momentos en que el continente enfrenta uno de los mayores desafíos económicos de su historia reciente. La carta de Claver-Carone surgió, además, en respuesta al candidato impulsado por el Presidente argentino Alberto Fernández, y que ha recibido el apoyo de México, Gustavo Béliz. Una situación que ha terminado polarizando una entidad que debería guiarse por consideraciones técnicas y no políticas. Por ello, parece acertado, como ha planteado el canciller chileno, Andrés Allamand, posponer la elección -que debe realizarse en forma virtual el próximo mes- para cuando sea posible llevarla a cabo en forma presencial, considerando la relevancia de la decisión que se adopte.

La posición de Chile está en la línea con lo planteado no solo por más de 130 personalidades latinoamericanas, entre ellos varios ex cancilleres de Chile, Perú, Argentina, Uruguay y Brasil, sino también por destacadas personalidades estadounidenses, como el ex secretario de comercio del Presidente George W. Bush y ex presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, y por la UE. Todos coinciden en los riesgos de polarizar un organismo en el actual escenario, cuando va a ser necesario debatir las medidas a tomar para apoyar a la región ante los efectos de la actual pandemia. Además, la situación puede ser aún más compleja si el actual Presidente de EE.UU. pierde su reelección en noviembre próximo.

Si bien Claver-Carone contaría hoy con el apoyo de los países que representan la mayoría de las acciones del banco, aún no sumaría el respaldo de al menos 15 miembros, condición clave para poder asumir el cargo. Por ello, en este escenario, además de postergar la elección se debería buscar una candidatura de consenso que evite que el BID termine dividido y eventualmente paralizado para enfrentar los desafíos que tiene por delante.