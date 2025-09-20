SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Chile, país lector

Pablo OrtúzarPor 
Pablo Ortúzar

Una gran nación se eleva relativamente rápido. Es la empresa de dos o tres generaciones, y no de milenios. Su ascenso depende, en buena medida, de una disciplina compartida, que le permita acometer grandes desafíos y realizar importantes sacrificios. Por supuesto, la capacidad para generar esa disciplina, así como la fortaleza para sostenerla, sí tienen que ver con herencias e historias más largas. Pero no se trata de algo mecánico: pueblos muy antiguos, cargados de glorias pasadas, languidecen, mientras que otros logran reinventarse.

Chile es un país joven que tuvo un inicio destacado. A pesar de nuestra pobreza, o gracias a ella, se consolidó tempranamente una república y un Estado fuerte. Es una nación que, como muchos niños con infancias duras, se hizo adulta rápido, mientras que el resto de Latinoamérica sufría una adolescencia federalista y caudillesca. Ese país fuerte, incluso, se atrevió a la guerra y rindió bien en ese campo, hasta que la guerra llegó a casa junto con los guerreros.

Nuestro siglo XX es complicado, porque se trata de ampliar la república para que todos los chilenos quepan en ella. Y no era fácil. Primero el Estado se profesionalizó, y sus profesionales constituyeron una primera y pequeña clase media. Esta mesocracia en buena medida se servía a sí misma, y por lo mismo ofrecía servicios de buena calidad. El Estado de compromiso de 1925 fue su emblema. El problema es que el compromiso no alcanzaba para todos: los millones de campesinos y mineros que fueron llegando a las urbes, y especialmente a Santiago, durante la primera mitad del siglo se encontraron con un Estado incapaz de ofrecerles los derechos que la Constitución prometía, así como con un mercado incapaz de absorberlos. Esta frustración fue caldeando los ánimos hasta la explosión de los años 60 y 70. Éramos un país lleno de jóvenes con poco que perder, donde todos querían la revolución.

Y la revolución vino, sólo que no fue la que muchos esperaban. El capitalismo autoritario, que sacó también del marasmo a Singapur, China, Corea del Sur y Vietnam, tuvo su versión chilena. Y se logró enrielar un proceso de modernización que culmina con un país que no sólo recupera su democracia, sino que crece como nunca antes. Una nueva clase media, esta vez masiva, emerge de ese proceso. A diferencia de la anterior, no vive del Estado, aunque agradece su apoyo en múltiples dimensiones, sino de su esfuerzo privado.

El momento para pegarnos el gran salto –ofrecer por fin educación de calidad a todos y desarrollar todo el potencial de nuestra economía- estuvo al alcance de la mano. Íbamos a ser un país desarrollado. Sin embargo, los panes se quemaron en la puerta del horno. La impaciencia y las ganas de tomar atajos a última hora, además de la mala suerte, nos sacaron de pista.

Hemos terminado nuevamente en un marasmo, con grupillos asaltando el erario nacional en nombre de lo que tengan más a mano. En vez de producir, el sueño de cada chileno parece ser ahora instalar un peaje propio contra cualquiera que quiera hacer algo. Ecologistas, arqueólogos, mapuches, indigenistas, y tantos otros activismos e identidades, casi todos se han contentado a vivir como rémoras vendiendo indulgencias. La convención constitucional fue también la gran cumbre de estos chiringuitos.

Si Chile quiere recuperar el impulso y la ruta, necesitamos una reforma. Pero no sólo política, sino del carácter. Y su corazón deberían ser los libros: los protestantes europeos, los judíos y los seguidores de Confucio tienen en común la devoción por la palabra escrita. En vez de invertir casi todos nuestros recursos en brindarnos credenciales que no certifican nada real, mientras nuestra juventud pierde su capacidad de atención en teléfonos inteligentes que nos hacen tontos, el desafío de los próximos cien años debería ser erradicar el analfabetismo funcional de nuestro país y triplicar nuestro promedio de lectura anual (hoy es de menos de 6 libros). Volvernos una nación lectora, la capital mundial del libro. Disciplinarnos y movilizarnos en torno a ese ideal, que no tiene color político, podría entregarnos la fuerza para recuperar, por añadidura, la capacidad de trabajar y crecer.

Más sobre:LecturaOpiniónPablo OrtúzarLT Domingo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Qatar demanda disculpas a Israel para reanudar los esfuerzos de mediación en Gaza

Monja y poeta: un relato de Jaime Bayly

Pedro Mairal, escritor argentino: “La verdad, no soy optimista, me parece que hay una furia en el aire”

Jessica Chastain: “No necesité investigar mucho sobre los discursos de odio, porque están presentes por todas partes”

Sube a 27 el número de fallecidos por explosión de un camión de gas en Ciudad de México

La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

Lo más leído

1.
Revisa el gol con que Alexis Sánchez le dio el triunfo al Sevilla frente al Alavés

Revisa el gol con que Alexis Sánchez le dio el triunfo al Sevilla frente al Alavés

2.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

3.
Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

4.
Trump exige a Venezuela aceptar prisioneros e internados psiquiátricos “o el precio que pagarán será incalculable”

Trump exige a Venezuela aceptar prisioneros e internados psiquiátricos “o el precio que pagarán será incalculable”

5.
El salto a la elipse del sargento Campos

El salto a la elipse del sargento Campos

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Carabinero sufre grave caída de caballo en pleno show en el Parque Padre Hurtado
Chile

Carabinero sufre grave caída de caballo en pleno show en el Parque Padre Hurtado

Venía desde Perú: Sujeto queda en prisión preventiva por más de 15 kilos de ketamina en Chacalluta

Tornado en Linares dejó alrededor de 150 casas dañadas

La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones
Negocios

La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

Salir de la trampa de ingresos medios

Milei se reunirá con Trump este martes en medio de negociaciones para préstamo de EE.UU.

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial
Tendencias

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Las lecciones que aprendieron los ganadores de la lotería (y qué arrepentimientos tuvieron)

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”
El Deportivo

Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Los detalles y las millonarias cifras que marcarán la fiesta del Mundial Sub 20

El llamado de los Cóndores de cara a la vuelta con Samoa: “Hay que llenar el Sausalito; que la gente juegue su partido”

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Monja y poeta: un relato de Jaime Bayly
Cultura y entretención

Monja y poeta: un relato de Jaime Bayly

Pedro Mairal, escritor argentino: “La verdad, no soy optimista, me parece que hay una furia en el aire”

Jessica Chastain: “No necesité investigar mucho sobre los discursos de odio, porque están presentes por todas partes”

Qatar demanda disculpas a Israel para reanudar los esfuerzos de mediación en Gaza
Mundo

Qatar demanda disculpas a Israel para reanudar los esfuerzos de mediación en Gaza

Sube a 27 el número de fallecidos por explosión de un camión de gas en Ciudad de México

Presidente de Irán le resta imporancia al retorno de sanciones de la ONU por incumplir compromisos nucleares

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención