Chile y el mundo. Excel, política y poesía

Por Pablo Sapag, académico Universidad Complutense de Madrid

“Aeropuerto de Atenas”. Así se titula un poema universal del palestino Mahmud Darwish. Imprescindible para comprender el mundo y sus interconexiones y cuándo un éxito o una catástrofe singular se internacionalizan. De eso va la política exterior. De tener mirada amplia con proyección en el tiempo. De encontrar interfaces permanentes que den sentido a las relaciones internacionales. De conjugar necesidad y legítima ambición renovada con virtud.

El gobierno de Chile persiste en cerrar cinco embajadas. Una es la de Grecia, por geografía, historia, sociedad y cultura, el nodo entre la Europa a la que alumbró y un Medio Oriente del que nació y al que corresponde. “El aeropuerto de Atenas nos lleva a otros aeropuertos”.

Se esgrimen parámetros tan objetivos como preconcebidos, desde el intercambio comercial al número de visitas recíprocas, pasando por un desarrollo tecnológico igual de variable. La cultura apenas pesa un 10%. También se apela a la necesidad cierta de adaptar Cancillería a una ley reciente y a una escasez de funcionarios y presupuesto heredados de otros tiempos y contextos. Aun así, aproximación incompleta a las relaciones exteriores sobre la que Darwish sentencia: “¿Dónde invertiré mi dinero?, preguntó el funcionario. ¿Tu dinero y el mío?, retrucó el intelectual”.

Cerrar al tiempo Siria, Grecia y Argelia y rebajar de categoría Irán siempre será más que el resultado de un cálculo matemático y limitaciones varias. Como las que se dieron antes, es una señal política de Estado. Esos países representan una manera de entender un Medio Oriente todavía epicentro geoestratégico, allí donde EE.UU., Rusia y China se juegan la hegemonía y la seguridad globales, desde la energética a la humanitaria. Del gas a los refugiados. Que se lo digan a una UE descolocada donde el todo es aún menos que las partes, que son las que deciden.

Queriéndolo o no, el gesto insinúa otras alianzas en una región donde romper equilibrios es retratarse. La alternativa a la Siria multiconfesional, que acoge medio millón de refugiados palestinos y recupera su seguridad interna son estados de religión única, desde Israel a las monarquías absolutas que con sus petrodólares financian a cuenta el statu quo de elites en apuros y proyectan radicalidad y misoginia.

El plan puede romper una trayectoria histórica de coherencia diplomática. Otra vez Darwish: “¿De dónde vienen?, preguntan los aduaneros. Del mar, respondemos. ¿Hacia dónde van? Hacia el mar”. Así navegaba Chile en Medio Oriente. Sabía de donde venía, adonde iba y porqué lo hacía. Se apostaba por el multilateralismo desde una América Latina en la que la Doctrina Estrada de no injerencia en asuntos de otros es norma. Garantía también de estabilidad fronteriza y respeto a las resoluciones de la ONU. Se trataba igualmente de aprovechar un recurso escaso que Chile sí posee: poblaciones transnacionales que leen en versión original a Gabriela Mistral, Gonzalo Rojas, Darwish, la siria Colette Khoury o la también sofisticada feminista libanesa Joumana Haddad. Embajadores de facto y mediadores socioculturales para esquivar el racismo y abrazar el mestizaje que podría consolidar el lugar de Chile en el mundo.

No estar como hasta ahora se ha estado –en algún caso a costo irrisorio- o hacerlo a medias y en remoto en Damasco, Atenas o Argel es renunciar a lugares donde por historia compartida y discurso político las mujeres son sujetos de pleno derecho y no menores tuteladas. Supone, además, prescindir de sociedades multiétnicas. En esas disyuntivas también se juegan las relaciones exteriores. Conviene no olvidarlo, porque de lo contrario y como advierte el poeta, “nuestro campamento inevitablemente se derrumbará”.