Clásico universitario

SEÑOR DIRECTOR:

Un nuevo espectáculo futbolístico que de milagro no termina en tragedia. Familias completas corriendo despavoridas para no ser alcanzadas por fuegos artificiales, que sí dañaron a camarógrafos y árbitros. Esto no da para más.

El Presidente Boric, fanático del deporte rey, prometió hace un año una “intervención en materia futbolística” ante el estrepitoso fracaso del plan “Estadio Seguro” y ello aún no ocurre. ¿Hay avance alguno en la materia? Ya es hora que se implemente una nueva estrategia dirigida a erradicar a los delincuentes de los estadios y recuperar ese espacio para familias e hinchas.

Francisco Alcaíno Madrid

Abogado