Columna de Daniela Lagos | HBO Max: una apuesta por lo que vendrá (y por sus propios clásicos)

Esta semana llegó a Chile HBO Max y la pregunta en muchas cabezas y conversaciones de redes sociales era la misma. ¿Vale la pena pagar por un nuevo servicio de streaming? ¿Va a dar una mejor experiencia que la de HBO Go? En palabras pandémicas… ¿Es producto esencial?

Hay ciertas cosas claras, partiendo por el funcionamiento de la plataforma, claramente más amigable y funcional que el de HBO Go, que se volvió frustrante para muchos. Punto ganado ahí.

Y pasando al contenido, para esos fans de las series que les gusta repetírselas una y otra vez, o para aquellos que no hayan visto clásicos de HBO como Los Soprano, Six Feet Under o más recientemente Game of Thrones, la respuesta puede ser un claro sí. Pero para quienes sólo están interesados en ver nuevo contenido al que no hayan podido acceder antes en ninguna otra plataforma, o haber visto hace años en televisión, la deliberación puede ser un poco más larga, porque HBO Max llegó con contenidos nuevos y exclusivos, pero no son tantos.

Sin duda una de las apuestas de inicio de este servicio es The flight attendant, la primera serie protagonizada por una Kaley Cuoco convertida en uno de los rostros más reconocidos de la pantalla chica, tras su papel de Penny en The big bang theory. Aquí la actriz salta hacia una comedia más oscura, con muchos momentos de drama, misterio y acción, interpretando a una azafata con una seria adicción al alcohol que se ve vista en medio de una trama oscura y peligrosa cuando, después de tener una noche de fiesta y sexo con uno de los pasajeros de su vuelo (Michiel Huisman, Game of thrones, The haunting of Hill House), despierta y él ha sido asesinado.

The flight attendant es una serie entretenida, que se mueve a paso rápido y con buenas actuaciones, y que se aleja de las clásicas series de misterio añadiéndole una capa al personaje de Cuoco, que al mismo tiempo que se enfrenta a esta seria amenaza debe ir revisando toda su vida y decisiones. Así mismo, es una apuesta grande para una actriz a la que antes se le había visto un solo tono. Aquí, Cuoco muestra una gama de estados y emociones y no se siente que el rol le quede grande, y con su papel guía una serie de ocho episodios que puede verse en una sentada.

Pero quizás la verdadera joya del aterrizaje de HBO Max a Latinoamérica es la miniserie inglesa It’s a sin, que presenta un tema muchas veces visto (la epidemia del Sida en los años 80) desde una mirada íntima y llena de vulnerabilidades, centrándose en un grupo de jóvenes gay viviendo en Londes.

Lo primero que hay que saber es que es una serie de Russell T. Davies, guionista y productor que no sólo ha estado detrás de exitazos como Doctor Who, sino que ha puesto una mirada siempre interesante y respetuosa en las historias de personas LGBT, especialmente hombres gay, en series como Queer as folk, A very english scandal y también Years and years.

En su última producción, Davies usa cinco episodios para entregar una trama llena de dolor, amor, amistad y rabia, que toca en lo político -porque cuando las vidas están en juego los temas se tornan políticos- pero que nunca pierde el foco en las historias personales y el desarrollo de sus personajes.

Siguiendo con la lista, Love life está para tentar a quienes quieren ponerle una cuota de buena comedia romántica a sus vidas, y Raised by wolves, una de las últimas producciones de Ridley Scott, está ahí llamando a los fanáticos de la ciencia ficción y por el momento no hay mucho más, lo que hace que la plataforma se sienta aún liviana en grandes estrenos. Pero si los anuncios que se han hecho se concretan, esto cambiará en los próximos meses.

Y como aparentemente no hay mejor forma de lograr el éxito que reviviendo antiguas glorias, dentro de los anuncios de HBO Max hay varios para los nostálgicos: una nueva generación de Gossip girl -sin duda uno de los mejores culebrones adolescentes de la pantalla chica- y un revival de Sex and the City con tres cuartas partes de su elenco principal, además de una precuela de Game of thrones.

Estas noticias, sumadas a los estrenos y contenido exclusivo de películas, hacen sentir que HBO Max llegó para pelear el primer lugar, y que con su combinación de una buena y creciente biblioteca, con estrenos para los titulares, de seguro se convertirá en un contendor importante.