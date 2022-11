Columna de Ena von Baer: ¿Para qué gobernar?

Muchas veces el mejor camino para analizar el presente es volver al pasado. Imaginemos en agosto de 2021 la tremenda emoción de un partidario de Gabriel Boric que trabajaba en la campaña presidencial. Existía la posibilidad de llegar a La Moneda para implementar al fin el programa de izquierda que los chilenos habían salido a reclamar a las calles el 18 de octubre del 2019. Desde el centro del poder podrían hacer al fin las reformas profundas que la Concertación nunca se había atrevido a acometer. Y todo esto coronado por la Convención que estaba redactando una nueva Constitución que no solo permitiría, sino que obligaría, una modificación profunda del “modelo neoliberal”.

Avancemos ahora a diciembre del año pasado (solo cuatro meses después), con un candidato Gabriel Boric girando pragmáticamente al centro para sumar los votos que necesitaba para lograr el triunfo. Nada grave, porque todos sabemos que es necesario hacer algunas concesiones para poder ganar una elección en segunda vuelta.

Entremos ahora triunfantes a La Moneda con este nuevo grupo de líderes “cuyos valores y principios en torno a la política no solo distan del gobierno anterior, sino que de toda la generación que los antecedió”. Este era, en palabras de Stefan Zweig, su momento estelar en la historia. Venían a hacer las cosas de manera distinta, harían al fin los cambios profundos que los chilenos anhelaban y solucionarían de una vez los conflictos del “Wallmapu”.

Pero otra cosa es con guitarra, les recordó el exministro Ossa. Se empezaron a dar cuenta de que no era tan fácil gobernar, notaron que con puro voluntarismo no se frena ni la violencia, ni se solucionan los problemas económicos. Pero cuando arrecia la tormenta, ¿qué mejor que amarrarse al mástil? En este caso, atarse a las ideas que los habían llevado a La Moneda, a aquellos cambios que los chilenos habían demandado con convicción en aquel histórico octubre. La salvación de los tropiezos del novel gabinete estaba en el triunfo de la cristalización de aquellos sueños: en el texto constitucional redactado por la Convención.

Vamos ahora al 4 de septiembre de este año, el día en que la ilusión se derrumbó. Nadie entendía nada. Porqué los chilenos rechazaban la refundación del país que ellos mismos habían salido a reclamar en octubre del 2019. El gobierno no solo se había quedado sin relato, sino que sin razón de ser. ¿Y ahora quién nos va a salvar?

Terminemos nuestro viaje en Cerro Castillo el pasado fin de semana. Una reunión incómoda; ahí estaban nuevamente los rostros conocidos de la vieja política. El gobierno intenta ponerse de pie, ayudándose con todo lo que está a la mano, buscando medio mareado un nuevo relato después del knock out de septiembre. Ahora sí que sí, piensan los miembros de la añosa Concertación; ahora entendieron estos jóvenes que para gobernar hay que ser pragmáticos, moverse al centro, ser realistas sin renunciar. Todos salen contentos y en unidad del cónclave. Ahora se encarriló el gobierno.

La pregunta es hacia dónde estamos enfilando. Porque no sé si a usted, pero a mí no me quedó claro cuál es la nueva visión/relato del Ejecutivo. ¿Será este un nuevo gobierno de la Concertación? ¿Qué pensarán de eso los militantes del Frente Amplio y del Partido Comunista? ¿Qué sentirán los que trabajaron el año pasado en la campaña de Gabriel Boric? Porque, ¿para qué ejercer el poder si no se puede implementar aquello por lo que tanto se luchó desde la universidad?

