Columna de Francisco Jeria: 30 mil estudiantes más sin clases

En Atacama hay 46 colegios con 30.000 estudiantes sin clases por ya 50 días a raíz de un paro de sus profesores.

En este caso, son las condiciones de infraestructura de extrema precariedad e indignidad las que se erigen como justificación de la paralización de clases. Es una situación que se arrastra desde la administración municipal, pero el nuevo Servicio Local de Educación Pública de Atacama, entidad responsable de la educación en Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Chañaral y Diego de Almagro, ha sido incapaz de dar una solución.

Si bien el problema es real y las demandas de estudiantes, familias y profesores son totalmente legítimas, ¿acaso no hay otra opción mas que privar a los niños y niñas de tener clases? Hay paralización en Atacama, pero también lo hemos visto en Tiltil, Ancud, Nueva Imperial y muchos otros lugares del país en que las necesidades saltan a la vista. Nuevamente, parece que el fin justifica los medios, y tenemos que resignarnos a ver con frustración cómo el tsunami educativo por cierres de escuelas en pandemia y el impacto que esto tendrá en generaciones no impide que se sigan perdiendo aprendizajes. En Atacama, ya van 50 días sin clases y podrían ser 50 días más.

No podemos seguir así por el bien de los niños, niñas y jóvenes de Chile. No podemos normalizar que se paralicen las clases, sea cual sea la razón. Sabemos el brutal impacto que ello conlleva. Las clases deben continuar; siempre. La urgencia es siempre hoy. Los estudiantes y sus familias, en especial los más vulnerables, no pueden ser rehenes de la negligencia, indolencia, falta de voluntades, intereses gremiales o presiones políticas. Su derecho a educarse no puede ser puesto como carta de negociación para resolver un conflicto, por legítimas y urgentes que dichas demandas sean.

Quienes creemos que la educación pública debe defenderse y fortalecerse, no podemos guardar silencio. Es nuestra responsabilidad también como sociedad civil el visibilizar cuando las cosas no se han hecho bien, sea cual sea la causa.

Hacemos un llamado a los actores involucrados a destrabar el conflicto a la brevedad para que se retomen las clases, y junto con esto a liderar un esfuerzo amplio y transversal -con la urgencia que esto amerita- para atender las graves brechas y carencias de nuestro sistema educativo. Por los 30.000 niños y niñas de Atacama y por el resto de los estudiantes del país, pongamos a la educación como prioridad.

Por Francisco Jeria, presidente del directorio de Educación 2020