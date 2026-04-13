SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Columna de Gabriel Zucman: “Es hora de gravar la riqueza extrema en Chile y América Latina”

    Gabriel ZucmanPor 
    Gabriel Zucman
    Riqueza

    Cuando Brasil puso la tributación de los ultrarricos en la agenda del G20 en 2024, convirtió una pregunta postergada en una prioridad política. La propuesta —en la que tuve el honor de participar— planteaba un impuesto mínimo efectivo del 2% para los individuos con patrimonios superiores a USD 100 millones. Por primera vez las principales economías del mundo reconocieron que los superricos no pagan su justa cuota.

    El debate ha escalado. Francia, España, Países Bajos, Dinamarca y Suecia ahora discuten gravar mejor las grandes fortunas. En EE.UU., California podría someter a referéndum un impuesto a los ultrarricos, y en Nueva York, Zohran Mamdani ha propuesto gravar a los millonarios. Brasil aprobó, además, una reforma tributaria histórica para los superricos.

    Esto importa especialmente en América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo. El 10 % más rico posee cerca del 50 % del ingreso, y la mitad más pobre solo el 8 %. En 25 años, las fortunas de los milmillonarios se multiplicaron más de seis veces. En Chile han crecido casi un 900% desde 2000. Hoy concentran más de US$ 60 mil millones e, incluyendo a quienes poseen más de US$100 millones, su riqueza supera los US$150 mil millones.

    Un análisis encargado por Brasil al Observatorio Internacional de Tributación, que dirijo, muestra que la política fiscal es central. En la región, los sistemas tributarios reducen poco la desigualdad y a menudo la agravan. El 50% más pobre paga cerca de un tercio de sus ingresos, sobre todo mediante impuestos al consumo. El 1% más rico paga alrededor del 22% y, como en otros países, los multimillonarios pagan tasas menores porque pueden generar pocos ingresos imponibles.

    Se necesita un nuevo instrumento: un impuesto mínimo efectivo sobre la riqueza de los superricos. Como la renta imponible puede manipularse, el mínimo debería definirse como una fracción de la riqueza. La regla se aplicaría solo a personas con activos por encima de un umbral, por ejemplo, de US$100 millones.

    A diferencia de los impuestos tradicionales sobre la fortuna, un impuesto mínimo del 2% funciona como un “piso”. Si los impuestos pagados sobre renta y patrimonio no alcanzan ese 2%, se cobra la diferencia; si lo alcanzan, no se debe nada adicional. Así se asegura que los multimillonarios contribuyan al menos tanto como los ciudadanos comunes.

    Nuestro informe estima que un impuesto mínimo del 2% sobre fortunas superiores a US$100 millones recaudaría unos US$24.000 millones al año (0,6% del PIB de las siete mayores economías de la región). Con una tasa del 3% serían US$ 36.000 millones. En Chile podría generar cerca de US$3.000 millones, equivalentes al 1% del PIB, suficientes para ampliar los servicios públicos de salud y educación. La propuesta es viable: el intercambio automático de información ha reducido la opacidad de los activos offshore y muchas formas de riqueza ya se declaran o gravan.

    América Latina tiene razones para tomarse este debate en serio. La relación promedio entre impuestos y PIB es del 21,3%, frente al 34,1% de la OCDE. Chile, con 20,6%, está incluso por debajo del promedio regional y ocupa el puesto 36 entre los 38 miembros de la OCDE.

    Un sistema tributario pierde legitimidad cuando trabajadores y pequeños empresarios pagan proporcionalmente más que las grandes fortunas. Solo el 18% de los chilenos cree que el sistema es justo, según la OCDE.

    América Latina no necesita esperar una coordinación global perfecta para actuar. La cooperación internacional es deseable y Brasil ha liderado al poner el tema en la agenda internacional. Y los países de la región también pueden avanzar a nivel doméstico y regional, sobre el consenso creciente de que la desigualdad extrema no es inevitable ni intocable. La propuesta es nueva. Implementarla está al alcance. Ahora es momento de voluntad política.

    El autor de la columna es profesor de economía en la Paris School of Economics, en la École Normale Supérieure y en la Universidad de California, en Berkeley, es el director fundador del Observatorio Fiscal Internacional (International Tax Observatory), además es comisionado de la Comisión Independiente para la Reforma del Sistema Internacional de Tributación de Corporaciones (ICRICT).

    Más sobre:OpiniónImpuestos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dólar rompe los $ 900 en las primeras operaciones debido a preocupación por bloqueo del Estrecho de Ormuz

    Campeón en casa: El Menor se quedó con la Final Internacional de Red Bull Batalla

    Netanyahu respalda el bloqueo anunciado por Trump en el estrecho de Ormuz

    Brasileña Ascenty y necesidad del cable chino: “Cuanto más conectividad tenga Chile, más competitivo va a ser”

    Ministerio de Economía ingresará dos proyectos con foco en las pymes: alivio tributario y mejora en el pago a 30 días

    Vodanovic acusa falta de diálogo por Plan de Reconstrucción Nacional: “Hay una voluntad clara del Gobierno de avanzar sin escuchar”

    Lo más leído

    1.
    El otro tipo parpadeó

    El otro tipo parpadeó

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Adictos al celular: por qué cuesta tanto desengancharse de las redes sociales

    Adictos al celular: por qué cuesta tanto desengancharse de las redes sociales

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 13 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 13 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    Vodanovic acusa falta de diálogo por Plan de Reconstrucción Nacional: “Hay una voluntad clara del Gobierno de avanzar sin escuchar”
    Chile

    Vodanovic acusa falta de diálogo por Plan de Reconstrucción Nacional: “Hay una voluntad clara del Gobierno de avanzar sin escuchar”

    Lo Barnechea y Las Condes activan nueva inyección de recursos para financiar pesquisas de la PDI y avanzar en seguridad

    Orrego destina $ 250 millones para pistolas taser en Carabineros que podrían usarse para control del comercio ambulante

    Dólar rompe los $ 900 en las primeras operaciones debido a preocupación por bloqueo del Estrecho de Ormuz
    Negocios

    Dólar rompe los $ 900 en las primeras operaciones debido a preocupación por bloqueo del Estrecho de Ormuz

    Brasileña Ascenty y necesidad del cable chino: “Cuanto más conectividad tenga Chile, más competitivo va a ser”

    Ministerio de Economía ingresará dos proyectos con foco en las pymes: alivio tributario y mejora en el pago a 30 días

    Qué se sabe del ataque de Estados Unidos contra dos embarcaciones en el Pacífico
    Tendencias

    Qué se sabe del ataque de Estados Unidos contra dos embarcaciones en el Pacífico

    Adictos al celular: por qué cuesta tanto desengancharse de las redes sociales

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Marcelo Moreno Martins convierte un doblete y le dedica los goles al DT de Bolivia: “Hay que esperar a ver si lo echan”
    El Deportivo

    Marcelo Moreno Martins convierte un doblete y le dedica los goles al DT de Bolivia: “Hay que esperar a ver si lo echan”

    Con un cruce entre LeBron James y Kevin Durant en primera ronda: revisa el cuadro completo de los Playoffs de la NBA

    Historia en Alemania: Marie-Louise Eta asume en Unión Berlín y se convierte en la primera mujer en dirigir en la Bundesliga

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple
    Tecnología

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Campeón en casa: El Menor se quedó con la Final Internacional de Red Bull Batalla
    Cultura y entretención

    Campeón en casa: El Menor se quedó con la Final Internacional de Red Bull Batalla

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia

    Selva Almada: “En Argentina somos una sociedad muy atravesada por la violencia”

    Netanyahu respalda el bloqueo anunciado por Trump en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Netanyahu respalda el bloqueo anunciado por Trump en el estrecho de Ormuz

    Keiko Fujimori se pone a la cabeza en Perú con casi el 17% de los votos con la mitad del escrutinio

    Irán y Arabia Saudita abordan las infructuosas negociaciones de paz en Pakistán entre Teherán y Washington

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones