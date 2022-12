Columna de Gonzalo Cordero: Adiós Santiago querido

Las ciudades, como los seres humanos que las habitan, siguen el ciclo vital y pueden incluso llegar a morir, la mítica Troya y la trágica Cartago son ejemplo de ello. Es difícil que en nuestros tiempos alguna siga ese destino, pero es posible una decadencia extrema, que la desnaturalice hasta convertirla en un despojo. Ese es el camino por el que transita el corazón de nuestra capital, la comuna que le da nombre, donde está el centro cívico y se ubican el palacio de gobierno, la Corte Suprema y casi todas las instituciones que conforman nuestro Estado.

Cuando cae la noche, casi como en esas distopías que anticipan una sociedad anómica y violenta, el centro cívico se vuelve más inseguro aún, un lugar del que huyen quienes todavía trabajan en sus edificios y sus residentes se ven obligados a recluirse tempranamente. Durante el día, muchos de sus espacios más emblemáticos se han convertido en una selva de comercio ambulante, puestos insalubres de comida y delincuencia sin control.

Detrás de esta crisis se encuentra el fracaso estrepitoso de una forma de entender la organización social y su gobierno, encarnada en los líderes de la revuelta de 2019 y de la que la actual alcaldesa es emblema. Si algo los caracteriza, es la convicción que la ley y sus guardianes representan una forma de represión que asfixia la libertad. El espacio público es una oportunidad para expresar la desobediencia civil y la relación con la autoridad no es más que una confrontación para terminar con los “guardianes” de ese orden opresivo que ellos rechazan.

En redes sociales circula un video de la época “octubrista” en que un grupo de mujeres baila en pleno centro una coreografía que más bien evoca impulsos primarios y en que se insulta groseramente al entonces Presidente de la República. Entre las bailarinas pareciera reconocerse a la actual alcaldesa, lo que sería perfectamente consistente con su discurso y actitud.

Esta concepción, anómica e infantil, es la que fracasa a diario en las calles de nuestra comuna capital y también, aunque todavía a otra escala afortunadamente, en el gobierno del Presidente Boric. La civilización exige un conjunto de reglas de convivencia justas, de cuyo cumplimiento la autoridad se encarga, incluso a través de la fuerza, precisamente para resguardar la libertad individual, como comprueban trágicamente todos los que hoy quieren huir del centro de Santiago o evitan ir por temor.

Santiago ha inspirado la creación artística, incluso desde distintas posiciones ideológicas o políticas. El título de esta columna evoca la clásica canción que hicieron conocida los Cuatro Cuartos, pero es imposible no recordar también al recientemente fallecido Pablo Milanés: “Yo pisaré las calles nuevamente/ de lo que fue Santiago ensangrentada/ y en una hermosa plaza liberada/ me detendré a llorar por los ausentes”. Curiosa paradoja, ha sido esta gestión de extrema izquierda la que nos ha dejado sin esas hermosas plazas y solo queda llorar por un Santiago que ya no existe.

Por Gonzalo Cordero, abogado