Columna de Héctor Soto: La hora de los partidos

Las ventanas de oportunidad que comienzan a abrirse para el gobierno son todavía pequeñas. Pero sin duda que alivian el cuadro de una administración que ha pasado largos meses en la penumbra más absoluta. Pareciera que finalmente está aclarando. El derrumbe de la imagen que proyectaba el Frente Amplio -una poderosa fuerza emergente y monolítica que iba a terminar por comerse a la vieja centroizquierda-, la cada vez más profunda división del bloque opositor, el ridículo protagonizado por RD antes en las primarias para gobernador y luego en su consulta a sus bases para aliarse con el PC, el fuerte y transversal rechazo que está teniendo la iniciativa de la presidenta del Senado y de un grupo de senadores que busca mejorar su rating en eso que llaman la primera línea y, en fin, el triunfo oficialista que logró parar a tiempo la singular tentativa de agregar, en nombre de los pueblos originarios, otros 24 constituyentes adicionales a los 155 que las fuerzas políticas convinieron la noche del 15 de noviembre del año pasado, son -en su conjunto- hechos y datos que de alguna manera amplían el margen de acción del gobierno. Si a esto se le agregan algunas noticias que son alentadoras para el país, como la llegada de las primeras remesas de vacunas contra el Covid o el alza del cobre en el mercado mundial, bueno, significa entonces que no todo está perdido para La Moneda.

A lo mejor no es más que una coincidencia, pero no deja de ser revelador que Chile siga a la vanguardia de la región en términos de desarrollo humano, según el PNUD. El informe de este año, no obstante destacar que las brechas de desigualdad en la sociedad chilena son antiguas, enormes y profundas, fue recibido como un balde agua fría por quienes ningunean las posiciones que ha escalado Chile en las últimas décadas y articulan su discurso descalificador desde la pura subjetividad. Es bueno que de tarde en tarde las impresiones, las sensaciones, las imágenes y los relatos se confronten con la realidad de los hechos. Es bueno que lo haga una entidad tan libre de complicidad con el gobierno como lo es la oficina local del programa de desarrollo de la ONU aquí en Santiago y es oportuno que el informe aparezca en vísperas de decisiones ciudadanas que serán trascendentales para el país en un doble sentido. Por una parte, obvio, es que si hacemos las cosas bien es mucho lo que podremos ganar, en dirección a un país más equitativo y pujante. Y si las hacemos mal, también es mucho lo que podemos perder. Entre otras cosas, por ejemplo, la vanguardia latinoamericana en desarrollo humano.

Aunque está claro que el Presidente Piñera intentará gobernar hasta el último día, cosa que no le será fácil con los niveles de respaldo ciudadano que tiene, el próximo año pertenecerá mucho más a los partidos políticos que al gobierno y son varias las colectividades que aún no le toman el peso a lo que eso significa. RN, por ejemplo, con Desbordes dentro o fuera del gobierno, en estos momentos más parece una olla porotera hirviente que un partido político. ¿Es por los personalismos que lo dividen o por sus confusiones ideológicas? Si son estas las alternativas, la colectividad ciertamente está en problemas. A la UDI, en cambio, le salió bien la renovación de su directiva, porque el cambio no fue traumático y el proceso tuvo un sesgo generacional que conversa bien con los tiempos. Evópoli está en orden, aunque como partido sigue estando en deuda con la derecha modernizada y mesocrática que en sus orígenes prometió.

Las cosas están bastante más retrasadas en las colectividades de la centroizquierda. De hecho, recién están recuperando su voz luego de un largo período de afasia política y también de culposo vasallaje ante el Frente Amplio. Pareciera que la victoria del exintendente Claudio Orrego en las primarias metropolitanas del sector significó un golpe anímico importante, pues les devolvió una cuota de confianza no solo a la DC, sino también a sus socios. Claro que el partido alguna vez tendrá que definirse, cosa que históricamente siempre le ha costado, porque una cosa fue escuchar a Orrego en su campaña y otra es encontrar la firma de una senadora del partido auspiciando la impunidad para quienes apelaron a la violencia en los saqueos e incendios de las jornadas aquellas, o escuchar a uno de sus diputados decir que él no solo apoyará el tercer retiro del 10%, sino también el cuarto, el quinto y el siguiente. ¿Qué es esto, un partido o una chacra?

Tampoco han adelantado sus tareas el PPD y el PS. Aunque circulan los nombres de algunos presidenciables, el proyecto político de estas colectividades sigue estando en la bruma, tal como hace tres años. No sea que esta falta de claridad los haga tropezar con la misma piedra y los exponga a un Alejandro Guillier de nuevo.