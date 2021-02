Columna de Héctor Soto: Ya es tarde

Mientras avanza con gran efectividad, en una experiencia que tiene contornos ejemplares, un masivo proceso de vacunación que coloca a Chile entre las naciones que mejor reacción han tenido a la pandemia, las noticias de la zona sur nos devuelven a la realidad de una sociedad dividida, por momentos irrespirable en sus niveles de odiosidad y que, tal como van las cosas, no tiene por dónde reencontrarse con el desarrollo y con la paz.

Desde luego que es triste constatar que el aparato del Estado, no obstante las buenas intenciones y los esfuerzos que se invirtieron en este propósito, terminó siendo derrotado por el terrorismo, el narco y la violencia en La Araucanía. Ya es hora de reconocer que hace rato las policías fueron sobrepasadas por la subversión y que en varias localidades de la zona el estado de derecho dejó de brindar el amparo que debiera otorgar a agricultores, particulares y empresas que lo único que desean es poder desarrollar sus actividades con tranquilidad. Hace un mes, en Temucuicui, cuando arriba de 600 efectivos de la PDI fueron rechazados con armamento de guerra en un operativo llamado a requisar armas y drogas y donde murió un oficial de la institución, volvió a escribirse otro capítulo de esta historia de fatalidad. En esa misma comuna, en noviembre de 2018 un robo de vehículos terminó en tragedia con la muerte de un comunero. Meses antes, el país había sido avergonzado, hasta extremos humillantes, cuando nos enteramos de las mentiras y chapucerías de la Operación Huracán. Hoy la región no solo es una zona de alto riesgo. Es la evidencia perfecta de un Estado fallido, donde la ley perdió significación ya no solo para los terroristas, que es lo que siempre buscaron, sino también, en muchos casos, para las autoridades, las policías y el propio sistema judicial, con su espesa trama de jueces, fiscales, defensores y cortes. Lo primero formaba parte de la lógica del conflicto. Lo segundo es más bien otro síntoma de la derrota institucional.

Está claro que ya es demasiado tarde para pensar que esto se podrá resolver con solo mover una o dos perillas en las políticas públicas como podría ser, por ejemplo, apurando las asignaciones de tierra aquí, combatiendo la impunidad o reforzando el control policial en la zona. No seamos ingenuos. Nada de eso, siendo necesario, bastaría a estas alturas. Ni hablar de militarizar el conflicto, porque eso sería tratar de apagar el incendio con bencina. El tema se complicó demasiado desde que a las legítimas y fragmentadas demandas del pueblo mapuche se superpuso a vista y paciencia de todos el extremismo político, primero, y el negocio del narcotráfico después. Separar hoy por hoy ese enjambre de intereses es difícil incluso para los expertos en asuntos indígenas, y mientras eso no se pueda hacer -con la desconfianza que hay en Carabineros, con la actual dinámica de tener a lo menos un mártir al mes y con el trabajo sostenido del proselitismo interesado en quemarlo todo-, el cuadro no tiene ningún otro horizonte que empeorar.

¿Hay solución? Sí, podría haberla, pero no en un año tan cruzado por pugnas políticas como el actual. Sí, podría haberla, pero solo una vez que un arco político muy amplio se pusiera de acuerdo en las variables políticas, culturales, policiales, sociales, económicas de un plan de paz más o menos transversal. Y, sí, también podría haberlas si el Estado chileno fuese capaz, más allá de las buenas intenciones y de la retórica, de asignar un fondo enorme de recursos no solo para derrotar la pobreza que hay en esa zona, sino para promover un plan de desarrollo potente y sincronizado con las negociaciones políticas. Hoy, este plan es mucho más caro que hace tres años. Y en tres años más costará el doble de lo de hoy. En un momento en que los márgenes de acción que permite la caja fiscal están reducidos casi a cero, hacer estas cuentas es un ejercicio que está más cerca de la tontería que del candor.

Lo dramático es que el tiempo corre. Y en La Araucanía corre más rápido que en ninguna otra zona del país. Donde el Estado se mueve con lentitud, a ciegas, sin inteligencia y enredado en sus propias inercias burocráticas, las redes de la subversión no descansan, siguen captando recursos, mejoran sus servicios de inteligencia y despliegan una épica que deja atrás incluso las páginas supuestamente más heroicas y gloriosas de la República. Así están las cosas. Lo que no se hizo a tiempo ya no se puede hacer. Y lo que hoy se puede hacer, sin acuerdo político, sin plata, con policías completamente debilitadas y con una subversión que no descansa, no servirá de nada. No es que la situación siga igual; el verdadero problema es que minuto a minuto es peor.