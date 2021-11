Columna de Marcelo Contreras: el síndrome de Mister Ed

hace 11 minutos

Si la música de Ed Sheeran no existiera daría exactamente lo mismo. No ha remecido nada a su paso y no ha cambiado una coma del panorama musical. Imposible decir lo mismo de la obra de Lorde o Billie Eilish, con innegable impacto generacional dictando pautas en forma y contenido.