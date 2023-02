Columna de María José Navasal: No son solo escaleras

Estos últimos días, las escaleras han sido foco de atención en nuestra América patrimonial. No me refiero a cualquier escalera, sino a aquellas que tienen resguardo legal por su significancia histórica.

La ubicada en la estructura exterior de la pirámide de Chichén Itza en México, edificada entre los años 800 a 1.100 d.c. que es parte de un centro ceremonial maya ubicado en la península del Yucatán, denominada patrimonio de la humanidad en 1998. Un turista de nacionalidad polaca, que, para obtener una mejor ubicación para sus fotografías, subió por la parte exterior de la pirámide transgrediendo las instrucciones del sitio arqueológico de no subir por la estructura, fue golpeado por un lugareño mientras era detenido por las autoridades. Permaneció varias horas en reclusión, y antes de otorgarle la libertad, lo multaron con un monto equivalente a 9,5 millones de pesos chilenos. Una sanción que más de ser ejemplificadora, surge de un sistema legal que reconoce y cuida su patrimonio.

Un caso similar hubo en Chile recientemente, no de la significancia de un sitio denominado patrimonio de la humanidad por la Unesco, pero sí de carácter local. En Lota, Región del Biobío existe una escalera peatonal conocida bajo el nombre Paseo Los Tilos, que une Lota Alto de Lota Bajo, cuyo valor histórico tiene directa relación con la historia industrial de la zona desde el siglo XIX. Un conductor en la madrugada decidió tomar esta escalera como vía bajando por ella por varios metros dañando parte de la estructura. En este caso en particular, no hubo denuncia inicial, incluso desconocimiento de las autoridades, a pesar de haber sido grabado el acto en las cámaras de seguridad. Lo que demuestra la poca o nada importancias que se le ha otorgado al hecho en sí.

Hoy existe un proyecto que modifica el Código Penal y la Ley 17.288, sobre monumentos nacionales, con el fin de agravar las penas por apropiación o destrucción de estos monumentos, además de la promoción de su denuncia. Sin embargo, este es un tema que no solo pasa por modificar una ley que recién pasó su primer trámite en la sesión 29 del 31 de mayo de 2022, sino por educación de la ciudadanía en cuanto a reconocer y valorar todos aquellos lugares que han sido parte relevante de nuestra historia cultural nacional.

Esta misma Ley no solo se ocupa de los bienes inmuebles, zonas típicas o elementos particulares, sino que también el resguardo de ambientes naturales protegidos, como por ejemplo los Humedales, ubicados en distintos puntos de nuestro borde costero que frecuentemente son transgredidos por inescrupulosos que circulan con vehículos motorizados dañando el ecosistema. Así mismo, en el norte de Chile tenemos otro ejemplo con las avionetas o camionetas que pisan uno de los fenómenos naturales más hermosos que produce en ciertas fechas del año, que es el desierto florido.

Chile está en deuda con su historia, patrimonio y ambiente natural. El llamado no solo es denunciar, educar y señalar estos lugares para que no exista duda de su importancia, sino que tomar las medidas más severas para aquellos que no asumen su valor y significancia natural, tradicional y cultural, con el fin de preservar estos lugares que hoy tenemos el privilegio de observar y aprovechar su hermosura, sino que también de resguardarlos como herencia a las futuras generaciones.

Dr© María José Navasal, académica Facultad de Educación U. San Sebastián