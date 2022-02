Columna de Mariana Aylwin: Desafíos del nuevo gobierno en educación

Por Mariana Aylwin, ex ministra de Educación.

En la última década se ha reformado profundamente la institucionalidad de la educación escolar y de la educación superior. El reclamo de un sistema desregulado y sujeto al mercado ya no tiene asidero. Pocos ámbitos tienen una normativa más frondosa. Solo el sistema escolar contempla una veintena de cuerpos legales, una decena de decretos con fuerza de ley, y una cantidad enorme de reglamentos y circulares que no necesariamente contribuyen a mejorar el servicio educativo. Se han creado subsecretarías en Educación Parvularia y Educación Superior, y superintendencias para todos los niveles. Existen agencias públicas para resguardar la calidad. La nueva Ley de Educación Superior ha reformado el acceso, el financiamiento y los requisitos de las instituciones. En el nivel escolar se eliminó el lucro, la selección y el financiamiento compartido; se estableció una nueva carrera docente y pasó la administración de la educación desde los municipios a los Servicios Locales de Educación. La implementación de varias de estas normativas aún no concluyen.

En este contexto de reformas sobre reformas, la educación chilena ha enfrentado la pandemia que, como en todo el mundo, ha causado un retroceso gigantesco en la formación de las nuevas generaciones. Con todo, esta también fue capaz de demostrar que un porcentaje importante de comunidades educativas pudieron innovar y aprender, gracias a sus directivos, docentes y familias. La pandemia deja un gran rezago, pero también un aprendizaje. Podemos y debemos cambiar la forma en que seguimos enseñando, organizando el tiempo escolar y los contenidos que abordamos en el proceso de enseñanza.

Bajo esta realidad, la primera prioridad del nuevo gobierno debe ser apoyar los cambios dentro de las comunidades educativas. Son esperanzadoras las intervenciones del nuevo ministro de Educación, que parece tener conciencia de poner esfuerzo en los aprendizajes y foco donde las condiciones son más inequitativas. Ello requiere insistir en la presencialidad, pero también entender que es necesario buscar formas inteligentes de colaboración, con flexibilidad y sin desviarse de ese camino.

Lo peor sería que siguieran proponiendo nuevas leyes y debates ideológicos. Los desafíos actuales son urgentes, concretos y requieren unidad: promover el acceso, lograr la reinserción, garantizar la asistencia a clases desde el nivel parvulario, impulsando las innovaciones que permitan mejorar las deterioradas oportunidades de aprendizajes de nuestros niños, niñas y jóvenes.