Columna de Octavio Del Favero: Expertos, un rol excesivo en el acuerdo

Luego de un largo proceso de negociación nos encontramos en condiciones de hacer un balance inicial sobre el acuerdo alcanzado por diversas fuerzas políticas para darle continuidad al proceso de cambio constitucional. El hecho de que un grupo amplio políticamente logre consenso para definir las reglas del juego democrático está lejos de ser una “cocina”, por el contrario, es una buena noticia y una necesidad urgente en los tiempos que corren para las democracias en el mundo. Sin consenso y compromiso sobre las reglas del juego por parte de los actores políticos, no hay democracia sobre la cual participar.

En relación al contenido, lo que propone este acuerdo es un proceso de expresión soberana doblemente tutelado. Esto se ve reflejado en el rol de los expertos, quienes contarán con poder de agenda ex ante y poder de veto ex post para modelar inevitablemente los contornos del debate. Frente a ello, resulta fundamental que en la redacción de la reforma y reglamento del Consejo se atenúe el excesivo rol de control que podrían ejercer personas no elegidas por la ciudadanía sobre aquellas que sí lo serán.

Se requiere, además, una actitud de deferencia democrática por parte de los órganos designados (Comisión experta y Comité de admisibilidad). Actitud de deferencia que, por ejemplo, no ha mostrado históricamente el Tribunal Constitucional en el país. Las similitudes del diseño propuesto con el funcionamiento de la institucionalidad política actual genera legítimos temores a vivir, nuevamente, un proceso de cambio frustrado o gatopardista. Esto en particular si se mantiene la Constitución del 80 como trasfondo en el debate, en caso de que la propuesta de texto del Consejo sea rechazada por la ciudadanía.

Es necesario para evitar aquello ir más allá de lo que conocemos del acuerdo hasta ahora, resulta fundamental que se asegure una representación relevante de los pueblos indígenas en el proceso. Lo mismo ocurre con la participación ciudadana, que no se puede limitar únicamente a la elección de las personas integrantes del Consejo, sino que debe ser un componente activo durante toda la deliberación para ampliar los márgenes de la representación partidaria, la cual ya será bastante estrecha por consecuencia al sistema electoral escogido.

En otras palabras, una vez alcanzado este acuerdo que da tranquilidad existencial a los actores políticos, ahora es deber de estos dar señales claras de apertura y entendimiento sobre las necesidades del sistema político para poder resolver los problemas de fondo en el país. Este es el balance que se debe conservar para generar una propuesta constitucional que concite un compromiso institucional de los actores políticos y también de la ciudadanía.

Por Octavio Del Favero, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía Inteligente