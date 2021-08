Columna de Óscar Contardo: Entrevista con el fiscal

Todo fue casualidad: las reuniones, los almuerzos, los recados, las visitas, las tazas de té y las de café y los apretones de mano. No había mala intención, ni una pizca de malicia, sólo azúcar o endulzante. Así se hacían las cosas en esa época, le explica el fiscal Jorge Abbott a su entrevistador con el tono de quien menciona los usos y costumbres de un período perdido entre la etiqueta de los saraos coloniales y los despachos del imperio austrohúngaro. Pero todo ocurrió hace menos de 10 años. Incluso en ese tiempo, citas como las que tuvo el fiscal Abbott hubieran sido juzgadas al menos como inconvenientes. Si no hubiera sido así, ¿por qué no contó desde un principio todos sus encuentros con los involucrados? Las revelaciones se han hecho a cuentagotas y cuando ya sabemos que pese a la crisis que desencadenaron los casos Penta y SQM las consecuencias para los responsables han sido escasas, sino inexistentes.

El entrevistador aprovecha y se detiene, busca precisiones sobre el lugar de las reuniones, quién llamó a quién, en dónde se juntaron. El fiscal Abbot esquiva el cuestionario más concreto, titubea, interpela al periodista. Ya no lo llama por su nombre de pila, Daniel, como lo hizo en el principio, sino con un distante señor Matamala, como el profesor que reprende al alumno. Resopla, levanta la ceja derecha, se acaricia sus propias manos con delicadeza. El periodista le pide enumerar las entrevistas privadas con parlamentarios que mantuvo mientras era candidato a fiscal nacional; encuentros con los encargados de ratificar su nombramiento, políticos que, a su vez, estaban siendo investigados por el Ministerio Público por el financiamiento ilegal de sus campañas. ¿Hoy por ti, mañana por mí? Nada que ver, pensarlo así sería insultarlo. El fiscal explica que esos encuentros no deberían extrañar a nadie. Aligera el tono de voz, suben los agudos, como quien menciona una trivialidad. Las citas no tenían mayor relevancia, porque sostenerlas era lo que hacían todos los candidatos al cargo.

En la lógica de Abbott, las dudas que le plantea su entrevistador tienen una motivación oscura, hay algo incorrecto en su manera de acercarse al asunto. Prejuicios, maledicencia, la influencia del resentimiento de los fiscales apartados del foco mediático, tal vez. Al fiscal nacional parece molestarle escuchar de boca del periodista la enumeración de las reuniones, como si al hacerlo se estuviera inmiscuyendo en un lugar que no le corresponde, irrumpiendo en un mundo ajeno, que usa sus propios códigos. Para reafirmar ese punto cita, de cuando en cuando, sus relaciones sociales: primo de fulano, amigo de zutano, cercano de mengano. Un campo minado de intereses cruzados que él conoce al revés y al derecho y por el que se pasea como por su jardín. Nada de eso influiría en su trabajo, nadie debería tener dudas sobre eso. Aclara que cada vez que se reunió con esos parlamentarios les dijo que a él no se le iba la vida por un nombramiento, que no perseguía ser fiscal nacional. Su convicción era otra: él podía hacer mucho por la institución y no al revés. No mezclemos las cosas. Si no se pudo investigar más sobre el dinero que fluyó desde SQM a las campañas políticas es porque el Servicio de Impuestos Internos no quiso denunciar ni presentar querellas. Vaya uno a saber por qué.

Jorge Abbott frasea extendiendo las vocales, casi sin modular consonantes, en balbuceos británicos como suspiros sostenidos que se van extinguiendo hasta el susurro. Añade una verdad del porte de una catedral casos como SQM y Penta: nadie irá nunca a la cárcel con las penalidades establecidas en la ley para ese tipo de delitos. El verdadero problema, agrega, es que hubo personas que dieron a entender que eso era posible. Al hacerlo le estaban mintiendo a la ciudadanía. El fiscal cree que darle falsas expectativas de justicia a la opinión pública es lo que realmente daña a las instituciones y que su rol es cuidarlas, por eso cuando asumió la investigación de los dineros que financiaban la política irregularmente, tenía muy claro que debía procurar que el proceso no afectara los equilibrios políticos del Congreso. Un guardabarreras, un custodio. No determina qué significaba eso en la práctica, pero sí que es un asunto que siempre tuvo en mente cuando se enfrentó con esos procesos. Luego de enfadarse con su entrevistador, Jorge Abbott deja tajantemente claro que en ninguna de sus reuniones con políticos involucrados en los casos Penta y SQM habló de los dineros recibidos ilegalmente y justificados con boletas de fantasía. Le asegura al periodista que en esas ocasiones charlaban de otras cosas, sin aclarar cuáles. Lo más probable es que intercambiaran ideas sobre el futuro del Ministerio Público, la importancia de fortalecer las instituciones y la crisis de confianza en ellas. Es decir, con ellos sostuvo muchas conversaciones que a la luz de los hechos pueden parecer sospechosas, pero que después de escuchar su entrevista, acaban por caer en el profundo pozo del absurdo.