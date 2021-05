Columna de Óscar Godoy: La soledad del Presidente

La soledad del Presidente Sebastián Piñera, ¿es una anécdota más de la banal batalla comunicacional de la política contingente? Lo que ocurre en realidad es que el país padece una preocupante crisis de todo el mundo político. No es sólo el Presidente el que está solo, sino todos los políticos, que según la encuesta CEP del jueves reúnen un penoso y ridículo 2% de adhesión. Además, la misma medición revela que el gobierno suma un 9% y el Parlamento un 8%. O sea, un virtual empate en sus respectivos “estados de soledad”.

No hay donde perderse, “toda” la política está mal evaluada por la opinión pública, Detrás de los fríos números de la encuesta citada subyacen razones profundas que explican por qué estamos en esta situación. La brevedad de este texto solamente me permite enunciar algunos síntomas de la incertidumbre política que experimenta nuestro país, que es una de las principales razones de nuestra actual crisis. Algunos piensan que tenemos previsto un trazado perfecto para nuestro proceso político, porque aprobaremos una Constitución nueva, que iniciará el comienzo de nuestra felicidad. Pero no sabemos lo que ocurrirá realmente porque carecemos de una visión previa del futuro. Y lo mismo acontece con el resto de las acciones que formalmente hemos decidido que se realizarán en los próximos meses.

Si damos una mirada hacia atrás, el espejo en reversa nos muestra graves síntomas de crisis. Solamente los enumero: 1) interrupción del mandato presidencial y del programa de gobierno del Presidente Piñera (Piñera de rodillas); 2) estrategia de oposición a ultranza, para imponer la imagen de que el gobierno actual es el “peor de toda la historia de chile”, “violador sistemático de los derechos humanos”, ineficiente e insensible, carente de “empatía” y otros; 3) impotencia del gobierno para ejercer sus deberes de garante de la vida, integridad corporal y bienes de los ciudadanos y de la soberanía del Estado en la Araucanía; 4) renuncia del Parlamento y el gobierno para proteger el fin constitucional exclusivo de los ahorros previsionales de los ciudadanos, base material del futuro de sus pensiones.

¿Qué espera el Presidente y la oposición sino la solead del abandono?

* Óscar Godoy es cientista político, doctor en filosofía, académico, exembajador de Chile en Italia.