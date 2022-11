Columna de Patricio Hales: El sintomático espectáculo de la elección de la Cámara

Quizás la ruptura del acuerdo DC-PC es otro síntoma de la brújula política enloquecida. Dos nuevos partidos Amarillos y Demócratas intentan nuevo rumbo, pero esa búsqueda evidencia la confusión.

Es síntoma de desconfianza y confusión política que la DC justifique su incumplimiento por conductas y opiniones que el PC ya tenía al momento de sellar el acuerdo. Habla mal de la política que la DC no haya cumplido el pacto por la Presidencia de la Cámara de Diputados y degrada la pedagogía cívica de honrar compromisos que nos compete a los políticos.

Las opiniones del PC contra el director del Instituto de DDHH, Sergio Mico, se construyeron desde el “estallido”. Dos años antes del pacto, para elegir Presidente a una diputada comunista, ya venían escalando las diferencias DC-PC respecto a DDHH, violencia, carabineros, calificación de presos políticos de los detenidos y sobre los daños públicos y privados. En 2022, cuando se caldeaban las discrepancias DC-PC sobre la Constituyente, la DC pactó apoyar al PC. No digo que no pudieran sellar acuerdos, porque los acuerdos se buscan transando con quien se tiene diferencias, pero no se pueden romper invocando sorpresa sobre ellas.

De su lado, resultaba notable que el PC buscara los votos democratacristianos sin dejar de marcar descalificatorias distancias con ellos desde 2019 hasta la fecha de la elección en 2022. Eso es una brutal prueba de cuan desconfiable está nuestra política y cuanto incumplimiento y desorientación le estamos ofreciendo, nosotros los políticos, a la ciudadanía que invitamos a interesarse por ella.

Mientras en 2019, la DC, incluído Boric, subscribían el acuerdo por una Nueva Constitución, el PC no lo firmó y lo repudió de modo parecido a como se aisló en 1988, llamando a no inscribirse cuando en su mayoría militante llamábamos a votar NO a Pinochet. Arrepentidos, en 2019 el PC enmendó rumbo y se incorporó a la CC, pero advirtió que iban a “rodear” la Convención y estuvieron meses justificando la violencia en las calles, descalificando a la DC, a sus militantes y a la Concertación. ¿Puede la DC declarase sorprendida por los repudiables insultos, querellas, injustas y desproporcionadas acusaciones que el PC le hace a su militante Sergio Micco, si eso ya era pan de todos los días antes de pactar la Presidencia de la Cámara?

Y del otro lado ¿no es al menos confuso que el PC, mientras le pide a la DC los votos para la Presidencia de la Cámara, se permita llegar al extremo de acusar a Sergio Micco de encubrimientos de delitos de lesa humanidad y abusos de los DDHH?

La DC y el PC sabían “quien es quien” al momento en que acordaron pactar políticamente y por eso la ruptura del acuerdo es tanto o más desorientador que su firma.

Así reaparecieron las ancestrales y conocidas expresiones de la naturaleza humana que invaden la política y hacen la delicia de la literatura histórica: oportunismos, venganzas, egoísmos, paranoias Macbethianas y otras pasiones.

Esto que estamos haciendo desprestigia la política. Así no se recupera el respeto por el Congreso y dañamos el interés por la participación democrática para mejorar la vida.

Mientras el país se expresa afectado y espera cumplimiento de las promesas sociales, la agenda política publicita la fallida elección de la Cámara de Diputados, la dispersión de militantes que renuncian y la aparición de dos nuevos partidos. Desconcertante parece la sanción a Fuad Chahin, el único militante DC electo a la CC, castigado recién por votar “rechazo” junto al 62% del país, justo cuando a diferencia de los que se retiran de ese partido, él decidió permanecer en sus filas.

Como si fuera poco el enloquecimiento de la brújula, el gobierno del Presidente Boric, quien en un muy esperanzador discurso anuncia su proyecto de pensiones, buscando cambiar la agenda comunicacional, no ha hecho más que meterse en la pelea de la Cámara de Diputados diciendo diariamente que no hay que meterse.

Parece que aún no estudiamos bien qué ha pasado, desde que millones salieron a las calles en 2019 por los cambios. En 2021, el 80% votó por una Nueva Constitución y en 2022 el 62% rechazó democráticamente la propuesta de la Convención Constituyente democráticamente electa. Ha sido mucho el remezón, donde el episodio de la elección de la Cámara es un síntoma de algo que hay que observar mejor.