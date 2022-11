Columna de Paula Cortés: Compromisos son compromisos

Hace unos días tuvo lugar en la Asamblea General (AG) y en el Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas la votación de la elección de un juez para la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en reemplazo del brasileño Antônio Cançado Trindade, quien falleciera el pasado mes de mayo. Cuando se abrió esta vacante en la CIJ, hubo presiones desde varios sectores para que el gobierno levantara la candidatura del destacado jurista chileno, Claudio Grossman.

A contrapelo, el presidente Gabriel Boric, asesorado por la canciller Antonia Urrejola, decidió no presentar una candidatura. La decisión concitó críticas, a ratos, destempladas. Se les acusó de haber perdido una oportunidad histórica y de una falta de visión sobre el futuro del país. Hoy, ya conocidos los resultados de dicha elección, en que un connacional del juez Cançado Trindade fue electo en su reemplazo, vemos que la decisión aconsejada desde Cancillería fue la correcta.

Lamentablemente, en política internacional (al igual que en política interna), tener el mejor candidato, no siempre es sinónimo de asegurar el resultado de una elección. Quienes asumen un cargo público, tienen a veces la ingrata labor de decidir cuestiones que van en contra del sentir popular. Y en esta oportunidad, Urrejola, recién asumida, tuvo la valentía de hacerlo.

Que un juez no pueda cumplir su período de nueve años es una circunstancia extraordinaria en la CIJ. Generalmente es el mismo Estado de la nacionalidad del juez que no ha podido terminar su periodo, quien presenta una candidatura para reemplazar la vacante. Digo generalmente, porque esto no siempre es así, pero existe una tendencia a que esto sea así. Esta tendencia fue ratificada en la pasada elección. Uno de los candidatos apoyados por Brasil, Leonardo Brant, obtuvo de inmediato la mayoría absoluta de los votos en ambos órganos (AG y CS). Ni siquiera se necesitó una segunda ronda de votación. En segundo lugar quedó el candidato argentino Marcelo Kohen, quien si bien anteriormente Argentina había manifestado que levantaría su candidatura para la elección regular del año 2024, decidió probar suerte anticipada en esta inesperada vacante.

La verdad es que, queramos o no, los principales actores del Derecho Internacional siguen siendo los Estados, quienes más allá de sus gobiernos de turno, se desenvuelven ante los organismos internacionales negociando sus espacios dentro de ellos. Por supuesto, el peso político de cada Estado y las alianzas que se puedan ir formando para el cumplimiento de sus objetivos individuales o colectivos son fundamentales para entender cómo funciona el mundo de la política internacional y las relaciones internacionales.

Existen importantes lecciones que aprender en este caso. Primero que todo, confiar más en las decisiones de política exterior de nuestra Cancillería que no sólo está compuesta por quienes actualmente nos gobiernan, sino por funcionarios que llevan años entre sus filas y quienes han ido adquiriendo la experiencia necesaria en este tipo de escenarios. Segundo, la importancia de honrar nuestros compromisos internacionales. En noviembre de 2021, Chile promovió la reelección del profesor Grossman en la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas por el período 2023-2027, obteniendo el resultado esperado. La Cancillería señaló que en esa y otras elecciones gestionadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Estado ha comprometido intercambio de votos hasta el año 2044, inclusive. Fruto de estas mismas negociaciones previas es que en octubre, Chile fue electo miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el período 2023-2025.

A la luz de los antecedentes señalados, la decisión de no presentar una candidatura a la vacante de la CIJ al saber que ya había votos comprometidos con anterioridad, fue la correcta. Así lo demostró el paso de los meses. Después de todo, compromisos son compromisos.

Paula Cortés González, profesora asistente, Departamento de Derecho Internacional, Facultad de Derecho Universidad de Chile.