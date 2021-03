Columna de Paula Escobar: Denuncias en Cerrillos

Esta semana se ha sabido que en Cerrillos un alcalde PS con denuncias de acoso, abuso sexual y violación se repostula tranquilamente para un nuevo periodo.

Hace pensar: ¿Estamos en el XXI? ¿Pasa esto en el mismo siglo del movimiento MeToo, de Ni una menos, de las masivas y multitudinarias protestas contra la violencia de género en todo el mundo? ¿Pasa esto en el mismo país donde las universitarias se levantaron masivamente en 2018 contra la violencia y el abuso? ¿En el mismo país de LasTesis? ¿Donde se escribirá la primera Constitución paritaria de la historia de la humanidad?

Desgraciadamente, sí. Tal como reveló esta semana Ciper, Arturo Aguirre Gacitúa, alcalde PS de Cerillos y candidato a la repostulación, tiene cinco denuncias de este tipo, que constan en una investigación, hasta ahora desformalizada, por parte de la fiscalía. Se trata de mujeres que trabajaron con él (una aún lo hace), que lo acusan de haber sufrido “tocaciones, relaciones bajo amenaza de perder el empleo, besos forzados, caricias y llamadas nocturnas”, según declararon a la PDI. Entre las denunciantes, informa Ciper, hay una expareja del edil que acusó “violación reiterada”, debido a que, según su versión, una vez finalizado el vínculo sentimental “se vio forzada a mantener relaciones sexuales bajo amenaza de perder su empleo”. El edil sostuvo en CHV que las acusaciones son falsas y que son una “maniobra política”. Su defensor sostuvo que esta fue “orquestada” por el director de Obras de la municipalidad, Sergio Castillo.

Pero un informe de la PDI -al que tuvo acceso Ciper- concluyó que aunque este último “podría (…) tener intereses creados al apoyar las denuncias”, los relatos de las denunciantes y de los testigos tienen base, pues “son concordantes” y “darían cuenta de un patrón conductual común del imputado, que sería, según los testimonios de los entrevistados, un acosador sexual”.

El Partido Socialista, que habría conocido en enero estas acusaciones, no las tomó en cuenta y procedió a darle luz verde a su repostulación.

Pero luego de conocerse las denuncias, la presión aumentó hasta que la candidata presidencial del partido, Paula Narváez, les dio el jueves su apoyo enérgico a las denunciantes y exigió la expulsión del alcalde del partido. “Yo siempre estaré del lado de las víctimas, no podemos seguir permitiendo que las mujeres sigan soportando este tipo de vejaciones”, señaló la candidata. El PS anunció una investigación y, pocas horas después de la declaración de Narváez, Aguirre renunció al PS.

El punto es que sigue siendo candidato, y la responsabilidad del partido no se extingue con la renuncia a sus filas, pues ya le dio su sello de aprobación. Es obvio que debieron haber incluido mínimos éticos básicos para quienes quieran postularse a cargos públicos desde su tienda, lo que no pasó con Aguirre. Y el problema se aplica a todos los partidos: ¿Es responsable y razonable que personas con denuncias abiertas de abusos sexuales o de violencia intrafamiliar puedan postular a un cargo desde la plataforma de un partido? ¿Especialmente si es uno, como el PS, que se ha definido como feminista?

No es ni razonable ni ético. Y es extraño que esa contradicción no haya sido advertida.

Esta contradicción se puede explicar -y nunca justificar- porque en Chile aún persiste una fractura entre los dichos y los hechos en materia de violencia contra la mujer. Y esa distancia muestra lo mucho que falta por avanzar en una real protección y en una justa reparación. Aún hay quienes piensan -sin decirlo públicamente- que las mujeres se lo buscaron, que son ellas las responsables de sus padecimientos, que consintieron, provocaron, eligieron su destino. Las deshumanizan, trivializando sus sufrimientos e invirtiendo los papeles entre quién es víctima y quién victimario.

No sirve que haya condenas “formales” hacia la violencia y que al mismo tiempo exista una tolerancia tácita hacia denuncias de conductas abusivas y degradantes para la mujer. Es urgente que no solo el PS, sino todos los partidos, acuerden como requisito mínimo para sus candidaturas el no tener en contra denuncias de abuso sexual o violencia intrafamiliar y, por cierto, no ser deudores de pensión alimenticia.

Son pasos para avanzar realmente.

Porque como ha dicho Catharine MacKinnon, una de las abogadas y teóricas feministas más importantes del mundo -y quien elaboró el concepto legal de “acoso sexual”-, esta es una batalla aún abierta. “Con la tasa de violaciones como está, el acoso sexual, la prostitución, el abuso sexual infantil, es claro que aún no hemos ganado”.

La primera Constitución escrita paritariamente será una oportunidad histórica para enfrentar esta brecha y proteger con fuerza a las nuevas generaciones de la violencia y abusos que han padecido sus antecesoras.