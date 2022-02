Columna de Paula Escobar: Signos de inquietud

La bullada renuncia de la jefa de Comunicaciones, Lorena Penjean (periodista de amplia trayectoria, exdirectora de The Clinic, entre otros cargos), fue la guinda de la torta para una de las semanas más controversiales de la Convención. Después de meses en torno a reglamentos, elección de mesa directiva, ya se entró a la fase de discusión y votación de normas en cada una de las siete comisiones. Y hay señales para inquietarse. No para sobrerreaccionar, ni para desesperarse, pero sí para reflexionar.

Es cierto que faltan etapas: recién se están debatiendo o votando normas o reglas en general, luego vienen las indicaciones, la votación en particular en cada comisión, y luego la votación clave en el pleno, donde las normas que no tengan 2 ⁄ 3 no se aceptarán. Y también es cierto que hay agoreros del “Rechazo” que exageran o incluso engañan para asustar, dando por aceptadas en última instancia normas o iniciativas que solo están dando el primerísimo primer paso. Pero también es cierto que ha empezado a haber sensación de alarma en algunas personas que votaron Apruebo con entusiasmo y convicción y cuyas voces no pueden ser descalificadas como si fueran parte del coro rechacista, metiéndolas en el mismo saco. Apoyar lealmente a la CC también pasa por opinar y disentir si es el caso. El peor favor que se le puede hacer a la Convención es caer en lo contrario de la devaluación rechacista, esto es, la idealización ciega y acrítica. No basta con reiterar que no hay que adelantarse, que “eso no tendrá los ⅔” y postergar así el debate. Porque ese momento será el final: no se puede esperar a estar en esa situación para evaluar la fisonomía de “la casa de todos y todas”.

Hay dos tipos de situaciones, al menos, que han causado alarma. La primera son algunas de las normas presentadas a debate y/o aprobadas. Por citar solo dos ejemplos (ninguna de las dos han sido votadas aún): la iniciativa para que los jueces sean calificados por una comisión designada por el Presidente de la República es un atentado evidente contra la separación de poderes y la independencia del poder Judicial. O la controvertida propuesta presentada en la Comisión de Derechos Fundamentales de crear un “Consejo Nacional de Medios de Comunicación Social” que vele por el funcionamiento de todos los medios, la que atenta, a su vez, contra la libertad de expresión, que es la base de un Estado democrático. Tal como expresó Felipe González Morales, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, darle poder al Estado para que vigile que la información sea veraz, “aunque pudiera resultar una obviedad o sonar bien, en realidad envuelve serios peligros, al conducir fácilmente a la autocensura de las personas y los medios”. En su experiencia en aquella relevante comisión, dice que ese tipo de iniciativas “han redundado en serias restricciones a la libertad de expresión”.

Desgraciadamente, la lista de normas aprobadas (o en debate) de este tipo no es corta.

También es cierto que se han debatido y aprobado otras normas muy sensatas, y que no llegan a los titulares, que son monopolizados por las más estridentes. Pero ¿por qué si los convencionales saben que no tienen la mayoría requerida presentan normas así? Una hipótesis es porque les están hablando a las miles de personas que votaron por ellos. Pero la acaso necesaria hora de catarsis y de estilo performático debe dar paso a otra, en que no prime el “hacia afuera”, sino el “hacia adentro”, y cuyo signo sea la argumentación, la negociación, la identificación de propuestas que generen los acuerdos requeridos y la construcción de acuerdos.

Y aquí está el segundo punto de preocupación, esta vez procedimental: sorprende la falta de acuerdo previo. Y no, eso no es cocina, ¡es democracia! Es para lo que las y los elegimos, para que conversen, se junten y arriben a soluciones. Que cada grupo lance y se atrinchere en su propuesta para que, al final -a la hora nona-, vean qué hacen, es un error estratégico. No pueden llegar así a la madrugada de la votación del pleno: tendrían a todo Chile mirando la televisión con el corazón en la mano.

Los y las 154 debieran comprender que una buena Constitución no es sinónimo de tener una a plena satisfacción de cada uno de los convencionales. Y también deben asumir que no solo representan a los miles que votaron por ellos, sino a los 18 millones de chilenos y chilenas que vivimos hoy, y -más importante aún- a los millones que están naciendo y nacerán, y vivirán sus vidas bajo las reglas que se escriben ahora.

Se deben a millones, no a miles.

Como dijo Javier Couso, en esta etapa “la tónica debiera ser el abrirse a negociar con otros diseños que -aunque no ideales desde el punto de vista de cada grupo en específico- sean razonablemente aceptables”.

La Convención no puede fallar, repitámoslo hasta el infinito. No hay plan B ni hay que empezar a inventarlo. Pero como recordó la renunciada Lorena Penjean, el resultado adverso de plebiscitos que se creían ganados -Brexit y Colombia- revela que esta es una posibilidad que existe. Una que sería grave y que, por ahora, se ve improbable. Pero que está ahí. Parece que algunas y algunos de los 154 simplemente no la ven.