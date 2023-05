Columna de Ricardo Abuauad: Su vivienda, ¿es digna?

Su vivienda, ¿es digna? El largo camino constitucional acaba de dar un paso clave y, es probable que termine consagrando un “derecho a la vivienda digna”. Entonces, la suya… ¿cumple? Supongamos que sí. Como es digna, usted da por sentado que tiene “seguridad en la tenencia”, que nadie lo va a desalojar arbitrariamente, ni será hostigado o amenazado. Para acceder a su vivienda, contó con el apoyo necesario y no se sintió discriminado por su raza, género o creencia.

Como es digno, su hogar tiene redes sanitarias (“condición de disponibilidad”), con la energía necesaria para que funcionen la cocción, la calefacción, la conservación de alimentos y el alumbrado. Pero así y todo (“condición de asequibilidad”) el costo de ella no puso en riesgo sus posibilidades de acceder a otros bienes o derechos básicos (no más del 30% de su ingreso ha ido a parar a esta vivienda). Por supuesto, su vivienda, digna como es, tiene el tamaño necesario para que viva bien en ella, y usted no se congela en invierno, ni se rostiza en verano (“condición de habitabilidad”). Tampoco sufre imaginando que cualquier lluvia, viento o sismo va a arrasar con ella, porque sabe que hubo profesionales responsables que hicieron bien su trabajo.

Si alguno de sus habitantes tiene discapacidad o requerimientos especiales (“condición de accesibilidad”), su vivienda obviamente fue pensada para esas necesidades. Eso es, al fin y al cabo, la dignidad.

Pero la dignidad de su hogar no se resuelve sólo dentro de cuatro paredes (“condición de ubicación”), ya que su vivienda está en una zona que permite acceder fácilmente a un empleo, salud, escuelas, parques. Está emplazada fuera de zonas de riesgo, y por lo tanto usted no teme que de la noche a la mañana un derrumbe, incendio o inundación lo dejará en la calle. Y como usted está en su derecho de que su hogar refleje quién es o dónde están sus raíces, su vivienda cumple con la “condición de adecuación cultural”.

Su vivienda digna naturalmente ha sido pensada de forma durable, tiene una estructura estable, cumple con los códigos de construcción, está lejos de zonas contaminantes. Los espacios públicos cerca de ella son seguros, usted se siente acogido en ellos, sus niños pueden salir a jugar sin riesgo, usted no se siente discriminado, nadie lo vulnera ni intimida.

Las condiciones de la vivienda digna han sido establecidas por ONU Habitat y varios acuerdos internacionales. ¿Su vivienda no cumple? ¿Vive en un barrio inseguro? ¿Habita en un campamento, una zona de riesgo, una construcción deficiente? Es muy probable: usted no está solo en este drama, de ahí nuestra gravísima crisis de vivienda. ¿La Constitución lo resolverá? Será un paso clave, pero no hará milagros: basta mirar las constituciones de casi todos los vecinos latinoamericanos, que incluyen este derecho pero están lejos de cumplir ese estándar, para saber que el camino a vivienda digna para todos será largo, difícil, y requerirá la concurrencia de todos. Pero sí, es un paso muy importante.

Por Ricardo Abuauad, Decano Campus Creativo UNAB y profesor UC