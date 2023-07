Columna de Selim Kuneralp: Las vueltas de Erdogán

Desde los cambios constitucionales que entraron en vigor en 2018, Turquía se gobierna bajo un régimen presidencialista poco moderado. Solo importa la palabra del presidente. Todos los demás, incluidos los ministros, sirven a su antojo. A veces solo se enteran de sus decisiones por la prensa. Una vez que han cumplido su cometido, son destituidos y desaparecen en el olvido, ya que carecen de una base de poder propia e independiente. De hecho, el actual gabinete está compuesto casi en su totalidad por tecnócratas que apenas tienen apoyo político.

Esto da carta blanca al Presidente, incluso en política exterior. No está obligado a consultar a nadie y puede tomar decisiones por su cuenta. Esto es lo que ocurrió el lunes por la tarde, cuando, tras una reunión con el secretario general de la OTAN y el primer ministro sueco, abandonó las objeciones de Turquía a la adhesión de Suecia a la OTAN, objeción que su propio ministro de Asuntos Exteriores repitió la semana pasada tras una reunión similar en Bruselas. Y no parece haber recibido mucho a cambio, aparte de un vago entendimiento de que la venta de aviones de guerra F-16 adicionales podría llevarse a cabo ahora y de que Suecia apoyará las negociaciones de adhesión de Turquía con la UE. Pero Suecia es sólo uno de los 27 Estados miembros y la mayoría de ellos, incluidos Francia y Alemania, se oponen firmemente a la adhesión de Turquía. La promesa de reforzar la OTAN y la cooperación bilateral contra el terrorismo no me parece muy productiva, porque Turquía y los países de la OTAN tienen puntos de vista divergentes sobre lo que constituye terrorismo.

En los últimos días, Erdogan parece haber dado marcha atrás en su antigua política antioccidental. Ha recibido al Presidente Zelensky en Estambul por primera vez desde la invasión rusa de Ucrania, ha anunciado su apoyo a la adhesión de Ucrania a la OTAN y ha permitido a que Zelensky lleve de vuelta a Ucrania a cinco mandos militares que estaban en Turquía como parte de un intercambio de prisioneros y que se esperaba que permanecieran allí hasta el final de la guerra. Naturalmente, todo esto ha enfurecido a Rusia. Es imposible saber si este cambio de política es temporal o permanente. En los últimos días ha llevado a cabo retrocesos similares en las relaciones con Egipto, que se han normalizado por primera vez desde el golpe militar que llevó al poder al Presidente Al-Sisi. Tampoco allí se dio una explicación clara de esta marcha atrás y de lo que Turquía podría haber ganado con ella.

Así que esperemos a lo que pueda hacer a continuación. Es lo único que se puede hacer en un país dirigido de esta manera.

Selim Kuneralp es ex embajador de Turquía en Suecia.