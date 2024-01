Columna de Soledad Alvear: Ojalá no sea tarde

La crisis de seguridad de Ecuador es una realidad para un país que hace menos de una década se mostraba como uno de los más seguros de la región. Muchos dirán que el problema está en la mano dura de la policía y la necesidad de combatir al delito. Probablemente no hay ningún riesgo más importante en América Latina que la presencia del crimen organizado, el que mueve cifras siderales en el narcotráfico, con un desdén por la vida del prójimo. Hasta cierta parte, los soldados del crimen también perdieron el amor propio en una actividad de la que es casi imposible salir vivo, y en el mejor de los casos, terminan en una prisión olvidados por el resto de la sociedad.

Sin embargo, me atrevo a decir que el problema de Ecuador es anterior. Si algo distingue a la democracia en la mitad del mundo fue la creciente debilidad de las instituciones, partidos políticos inmersos en una crisis permanente y la falta de rigurosidad en preservar el Estado de Derecho. Las continuas luchas políticas tienen a Ecuador como un símbolo de mala calidad de la democracia, con un récord cuasi único de presidencias interrumpidas, dificultad permanente con el Poder Legislativo y la ausencia de un poder político fuerte que pueda imponer el orden público. Hoy, mantener a las Fuerzas Armadas y la Policía para combatir el crimen organizado requiere de un billón de dólares de presupuesto, según ha confesado el propio Ministerio de Hacienda ecuatoriano. Huelga decir que el dinero no lo tienen. Además, detrás de estas crisis de seguridad hay una estela de daño medio ambiental y social de proporciones dantescas.

Es decir, por más que existiese sorpresa en los medios de comunicación con los eventos recientes, el período de incubación tiene mucho tiempo. Durante estos años se enraizaron los 22 grupos terroristas y criminales que son hoy perseguidos por el gobierno del Presidente Daniel Noboa. Algunos, incluso dudan que solamente sean esos y que no existan aún más en el territorio o funcionando desde el exterior. Actuando desde las cárceles y desde otros lugares pudieron avanzar mientras la clase política se mantenía en una permanente lucha por el poder, especialmente antes y después de las administraciones populistas del Presidente Rafael Correa. En honor de la verdad, tampoco se le puede culpar solamente a él, sino al conjunto de la clase política, porque una vez que dicho Mandatario dejó el poder, las cosas no mejoraron sustancialmente. De hecho, el actual Presidente es producto de una elección extraordinaria dada la disolución de la Cámara y la “muerte cruzada” que ocurrió con el Presidente Guillermo Lasso. Dicha institución contemplada por la Constitución de 1978 en su modelo reformado no es realmente beneficiosa si es que no tiene una válvula de escape y salida real. Es decir, mientras unos se disolvían, el poder real en la calle aumentaba para el crimen organizado.

La política importa y cuando está ausente, otros toman su lugar para oscuras y más trágicas intenciones. Mucho se discute cuán lejos estamos en Chile de llegar a ese punto. Lamentablemente esa es la discusión equivocada. No se trata de medir comparativamente el tamaño y dimensiones de las actividades terroristas y delictivas en cada país. El remedio pasa por imponer el Estado de Derecho en manos de las policías y las autoridades jurisdiccionales que correspondan. Sin embargo, la verdadera inmunidad viene de preocuparnos ahora de la calidad de las instituciones democráticas, amén de frenar la creciente corrupción que mina de manera vital la efectividad de las políticas públicas que benefician a millones de personas. Si queremos que no haya caldo de cultivo para los delincuentes, este es el camino. El llamado es a dejar de calcular la distancia hasta la realidad ecuatoriana. Más bien es actuar antes que sea necesario comparar. Ojalá no sea tarde.

Por Soledad Alvear, abogada