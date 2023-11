Columna de Víctor Aníbal Moriñigo: Educación Superior: ¿época de cambios o cambio de época?

En el Plenario Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AIGM), que se realizará este lunes y martes en la Universidad de Valparaíso, la prestigiosa red que reúne instituciones de educación superior de gestión pública de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay; discutirá varios temas de actualidad e interés en la agenda latinoamericana hoy.

Particularmente, como rector de una universidad argentina financiada por el Estado, y como vicepresidente del Consejo de Rectores del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional); sostengo convencido, que estamos siendo actores y protagonistas de un cambio tan profundo que no tiene precedentes. Para el 2030 se prevé que todo el conocimiento mundial se duplique cada 12 horas. La escalofriante pregunta que nos hacemos es: ¿podremos tener planes de estudios de nuestras carreras de 8 o 10 años de antigüedad? La valentía de transformación estará en diseñar carreras más cortas por lo que las Universidades nos debemos un verdadero estudio de prospectiva en el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Todos estos temas de transformación deben darse con una garantía de “NO DEFORMACIÖN”, de la calidad que brinda la Universidad. La verdadera brecha social que tendrán las naciones será entre quienes pueden acceder al conocimiento y quienes no. Según la CEPAL un egresado universitario cobraría un 74 % más en promedio que un joven con escolarización secundaria y un 42 % más aun sin título profesional. Ante esto debemos pensar si no es tiempo que las universidades certifiquen las aptitudes de esos trayectos universitarios como herramientas para el mercado laboral.

¿Cuál es mi conclusión? Advierto que es urgente la necesidad de una 2º Reforma Universitaria partiendo de aquella Reforma Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) de 1918 que gravitó en la enseñanza universitaria latinoamericana. Hoy es imperativo incluirá la vinculación social y tecnológica para el buen vivir de la comunidad.

Cuando el Presidente Pepe Mujica asume su gobierno en 2015 en la República Oriental del Uruguay en un parte de su discurso en 2010 ante la asamblea legislativa de su país les dijo a sus legisladores: “en mi gobierno la prioridad número uno será la educación, la dos será la educación, la número tres será la educación. Ahora ustedes (señalando a los legisladores) deberán discutir que temas no serán prioridad para que la educación pueda serlo.”

En la Universidad de Valparaíso, los rectores y rectoras de AUGM, asumimos a la educación como un derecho humano, un deber de los Estados y como un bien público social. Y estamos convencidos que las Universidades estamos, sin dudas, del lado de la solución de los problemas que tienen hoy nuestros pueblos.

Víctor Aníbal Moriñigo, vice-presidente CIN Argentina (Consejo Interuniversitario Nacional), rector Universidad Nacional de San Luis.