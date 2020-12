SEÑOR DIRECTOR

Los noticiarios de la semana pasada fueron ocupados por el registro de hechos difíciles de digerir: en diversas comunas de Santiago tuvieron lugar incidentes con armas de fuego.

Como respuesta, el Presidente llamó a “apurar” la tramitación de la agenda de seguridad, lo que permitiría “combatir mejor” la asociación ilícita y el crimen organizado. Dicha agenda comprende, según La Tercera, la modernización de Carabineros, una nueva ley de inteligencia y una reforma a la ley de control de armas. ¿Cómo influirían estos proyectos en los objetivos que se persiguen?

Al apurarse, el Presidente podría estar perdiendo de vista esta pregunta central. No hay evidencia que permita afirmar que el aumento de la capacidad represiva de las policías vaya a facilitar el control del narcotráfico y los hechos de violencia como el ocurrido en Maipú. Sin embargo, sí parece existir evidencia contraria, y tenemos todo para no cometer los errores ya ocurridos en otros lugares. La “guerra contra el narcotráfico”, iniciada en Estados Unidos hace cinco décadas y expandida, entre otros países, en México y Colombia, no ha hecho sino multiplicar la violencia: a la violencia del narcotráfico se ha sumado la violencia del Estado que suele cobrar víctimas entre los grupos marginados. Ha sido, además, una guerra inefectiva, de costos millonarios y beneficios casi inexistentes.

A la retórica de un “mejor combate”, que ha sustentado agendas cortas y muy costosas intervenciones de seguridad en barrios llamados “críticos”, solo nos queda alentar medidas menos efectistas y más efectivas, que miren a la complejidad de las circunstancias que favorecen ciertas formas de criminalidad.

Gonzalo García-Campo Almendros

Pascual Cortés Carrasco

Abogados

Miembros del Comité DD.HH. La Legua