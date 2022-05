¿Cómo puede la cultura ayudarnos con la violencia escolar?

Por Cristóbal Lira, presidente de la Corporación Cultural de Lo Barnechea

Algo preocupante está pasando hoy en distintos colegios de todo el país. Hemos visto cómo han aumentado las peleas y agresiones psicológicas y físicas, las dificultades para socializar entre pares y un severo deterioro en la salud mental. Según cifras del Ministerio de Educación, desde que se retornó a la presencialidad, el maltrato físico y psicológico entre alumnos a nivel nacional registró un aumento de 38% respecto al periodo 2018-2019.

Este problema es una de las tantas consecuencias directas de la pandemia y los meses –71 semanas para ser exactos–, durante los cuales los colegios estuvieron cerrados sin clases presenciales, hecho que causó daños en distintos niveles, pero principalmente en aquellos que no pudieron suplir en sus casas el capital educativo, social y cultural que entregan los establecimientos de enseñanza preescolar, básica y media.

Así los hechos, ya no sirve mirar atrás, sino trabajar juntos como sociedad para impulsar positivamente a nuestras futuras generaciones. No me refiero únicamente a la actualización de contenidos curriculares, que obviamente es necesaria y tiene una ruta ya trazada. Donde debemos poner los mayores esfuerzos es en la salud mental de niños y jóvenes, en su desarrollo integral como personas y en el fomento de valores como la comprensión, la empatía, el pensamiento crítico y la colaboración con el otro.

Estas características son difíciles de desarrollar en niños y jóvenes que no se sienten bien consigo mismos. Y es aquí donde la cultura y las artes pueden cumplir un rol importantísimo, gracias al poder transformador que poseen para sanar, unir y generar bienestar. Un estudio realizado por la ONG American for the Arts en 2018 para medir el impacto de las artes en distintos ámbitos, mostró que un 24% de las personas reconoció un proceso de mejora gracias a su exposición a las artes y un 87% considera que las artes potencian su calidad de vida.

Basta mirar la felicidad de los niños cuando escuchan una y otra vez sus cuentos favoritos, la alegría de un grupo de jóvenes bailando una coreografía de k-pop o en una batalla de freestyle, o también la satisfacción mental que provoca la instalación de un mural callejero, una escultura o una exposición itinerante que rompe la monotonía en una comunidad. Estos son ejemplos de experiencias artístico-culturales que nos recuerdan que debemos sacarnos de la cabeza la idea de que las artes y la cultura están encerradas en los museos y centros culturales. Tenemos que pensar en que ellas deben salir al encuentro de las personas y pensar en cómo podemos aumentar esas emociones positivas creando más cultura, sabiendo que ésta puede actuar como catalizadora de emociones, conexión y empatía entre los más jóvenes, que es lo que nos hace falta. Temas como el medio ambiente y la naturaleza, entre otros, son también llamados culturales a considerar.

La educación tiene al respecto una gran tarea pendiente: facilitar el acceso a experiencias de arte y la cultura dentro del currículum escolar y exponer a los alumnos a una variada gama de expresiones artísticas generando instancias que ayuden a disminuir la insatisfacción y los índices de agresividad. La buena noticia es que los colegios no están solos en esto y pueden formar alianzas estratégicas con las distintas organizaciones culturales existentes en cada comuna para llevar a cabo actividades que incentiven la participación. Talleres, muestras de artes visuales, musicales o escénicas, concursos, charlas, encuentros, festivales e incluso actividades medioambientales, podrían ser la clave.

Está comprobado a nivel mundial que cuando entregamos mayor acceso a la cultura, su consumo aumenta exponencialmente. Y este efecto es transversal, no tiene que ver con la edad o el origen socioeconómico de las personas. Tiene que ver con el poder transformador de la cultura.

En Chile necesitamos definitivamente dar prioridad a instancias culturales, a la inversión en industrias creativas, y a la educación a través del arte, para que cada chileno pueda expandir la mente, conectar de otra manera y evolucionar hacia la creación de cambios positivos, todo lo cual sin duda contribuirá a una juventud más plena, más creativa, más empática y más feliz.