¿Cómo seguir la discusión?

SEÑOR DIRECTOR:

El rechazo a la reforma tributaria en la Cámara de Diputados es una dura derrota para el gobierno. Desde un comienzo no contaba con el apoyo de la centroderecha, cuya visión, salvo limitadas materias, no fue atendida en su discusión en la Comisión de Hacienda.

Este rechazo, sin embargo, no implica que no debamos hacer ajustes en nuestro sistema tributario. Hay diversas necesidades ciudadanas que atender, las cuales requieren financiamiento. Así, se nos abre una puerta para tener una discusión en donde exista un mayor consenso respecto de los cambios que necesitamos. En ese sentido, no se debería insistir, entre otras, en un impuesto al patrimonio y un impuesto sobre las utilidades retenidas; y revisar la desintegración del sistema tributario, junto con matizar ciertas facultades que se otorgaban al Servicio de Impuestos Internos.

Quizá un buen punto de partida para continuar la discusión tributaria es recoger las recomendaciones del ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, expuestas el día sábado en Pulso. En resumidas cuentas, avanzar en seguir reduciendo exenciones; ampliar la base del impuesto a la renta a las personas; y, disminuir la informalidad para recaudar más tanto en impuesto a la renta e IVA.

Francisco Alcaíno Madrid

Abogado