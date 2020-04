Comparación de estrategias

SEÑOR DIRECTOR

En la edición del sábado, La Tercera publica una entrevista que se me realizara en relación a la pandemia que el mundo y nuestro país padecen en la actualidad.

En el título se me atribuye haber señalado textualmente “....veo a Piñera más similar a Trump”. No señalé tal cosa, sino que dije “veo en el gobierno una mayor impaciencia por reabrir que la que veo en Merkel, y en ese sentido la veo más similar a la de Trump”. Estaba, como se deduce, analizando las estrategias de salida que estaban impulsando distintos países en el mundo, y no comparando presidentes, una materia enteramente distinta.

Ante otra pregunta contesté que presumía, sin poder saberlo a ciencia cierta, que si gobernara la expresidenta Bachelet su estrategia habría sido más cercana a la de la canciller Merkel. Concluí señalando que con los datos disponibles no era posible aseverar cuál estrategia era mejor, pues dependiendo de la tasa de letalidad efectiva y el porcentaje de contagiados asintomáticos, variables ambas que no se conocen con certeza, una u otra aproximación podía resultar más adecuada. Solo agregué mi particular preferencia por la de la canciller Merkel.

En suma no comparé al Presidente Piñera con el Presidente Trump, ni señalé que el gobierno anterior lo habría hecho mejor. La sutiles alteraciones de mis palabras -que no presumo tuvieran mala intención- conducen desgraciadamente a una interpretación totalmente distinta de mis dichos.

Nicolás Eyzaguirre