Compleja crisis de Chile Podemos Más y Sichel

La candidatura del independiente Sebastián Sichel -que representa a los partidos de Chile Podemos Más (CPM)- está atravesando por su momento más complejo, al punto que algunas voces ya ven improbable que pueda pasar a la segunda vuelta. Un escenario así era impensado hace solo cuestión de semanas, cuando Sichel se ubicaba en una cómoda posición para ir al balotaje, y a mucha distancia del representante del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, quien -de acuerdo con los últimos sondeos- tiene ahora la mejor chance de ir a disputar la segunda vuelta.

Además de su abrupta caída en las encuestas -algunos sondeos muestran que en apenas dos meses su popularidad se desplomó en 17 puntos-, ha sido manifiesto que varios parlamentarios -en especial pertenecientes a la UDI-, convencionales y dirigentes de partidos de CPM han optado por entregar su respaldo a Kast, lo que motivó una dura respuesta de Sichel el martes por la noche. Allí, entre otros puntos, hizo presente que hay una serie de acuerdos con los partidos que no se estarían cumpliendo, y que en ese orden de cosas lo más conveniente sería que los partidos dieran libertad de acción, acusando que hay sectores de CPM que quieren “volver al pasado” y “apoyar a una antigua derecha”.

Tras este “golpe de timón”, las dirigencias de Renovación Nacional y Evópoli han reafirmado su apoyo a Sichel, mientras que la UDI, si bien mantiene su respaldo, le ha pedido al abanderado que se comprometa a respaldar a Kast si este es quien pasa al balotaje, una petición que Sichel estima improcedente, pues ello desfiguraría el compromiso de las primarias.

Esta batahola debe resultar aleccionadora para Chile Podemos Más, pues el daño que se ha ocasionado tanto al proyecto político del conglomerado como a las posibilidades de su carta presidencial es profundo, sugiriendo no solo que se trata de una coalición que muestra signos de evidente desgaste, sino que aún no logra desprenderse de prácticas que le impiden articularse como una coalición capaz de asegurar su propia gobernabilidad. Esto ha sido palmario a lo largo de la presente administración, en que parlamentarios de Chile Vamos han actuado en contra del propio gobierno, a lo que también se suma la escasa voluntad del propio Presidente de la República para actuar como jefe de la coalición, lo que ya fue manifiesto en su primer mandato.

Todos estos factores se repiten con nitidez en la crisis que vive la candidatura de Sichel, donde el abanderado y los partidos no han logrado conformar un bloque bien cohesionado. Una primera responsabilidad recae desde luego en el propio candidato, que a pesar de su carisma y buena sintonía que al principio logró con el electorado de centroderecha, ha dilapidado buena parte de su capital político en absurdos tropiezos, mal desempeño en los debates y equipos asesores que no han logrado orientar bien la campaña, lo que inevitablemente ha resentido su popularidad. La ciudadanía valoró su figura como independiente, pero el candidato se sobregiró en ello y ha sido evidente que los partidos han jugado un rol muy discreto en su campaña, contribuyendo a una desafección de muchos militantes.

Con todo, es en la orgánica de CPM donde parecen recaer las principales responsabilidades de esta suerte de debacle. Es inescapable que la fuga de parlamentarios hacia la candidatura de Kast supone un abierto desconocimiento de las reglas esenciales que rigen las primarias, siendo la principal de ellas que los candidatos derrotados -y sus respectivos partidos o conglomerados- comprometen hasta el final su total apoyo a quien resulta triunfador. En tal sentido, hay una preocupante normalización de estos éxodos -ello se pretende disimular con la equívoca figura de la “libertad de acción”-, y por tanto el reclamo de Sichel hacia CPM aparece justificado, ante el incumplimiento de estos compromisos básicos. Por contraste, ni las candidaturas de Yasna Provoste, ni de Gabriel Boric -ambos elegidos a través de primarias-, han experimentado tal nivel de fugas, a pesar de que en los respectivos conglomerados que representan conviven visiones muy disímiles y proclives a la atomización.

Los partidos, conscientes de su ausencia en la campaña, debieron haber relevado este reclamo mucho antes, buscando involucrarse más en las decisiones, sin esperar que fuera necesario llegar hasta este punto de inflexión. Es decidor que los candidatos derrotados de Renovación Nacional y Evópoli recién esta semana concurrieron a reafirmar su apoyo a Sichel, no así Joaquín Lavín, exabanderado de la UDI, que tras su derrota optó por radicarse en España, sin ningún tipo de involucramiento en la campaña.

Desde luego, los partidos tampoco están obligados a lo imposible, y si un candidato malgasta su capital político o muestra escasa voluntad de integrar a las colectividades que lo apoyan, en los hechos eso también supone un incumplimiento de las reglas inherentes a una coalición, y puede justificar que se quite el respaldo. Pero ello debe hacerse a través de mecanismos institucionales, y no de facto, tal como parece estar ocurriendo ahora. Una decisión de tal envergadura -dejar de apoyar a una candidatura que triunfó en primarias- solo podría ocurrir luego de profundas reflexiones y agotadas las instancias para lograr una recomposición; asimismo, no debería ser adoptada unilateralmente por cada militante, sino sujeta a la deliberación de los órganos internos de los partidos. Nada de esto ha sucedido en el caso de CPM, y mientras esta falta de institucionalidad y frágil apego a los compromisos adquiridos democráticamente no se corrijan, es improbable que el bloque pueda aspirar a una proyección política de largo plazo.