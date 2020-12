¿Con qué criterios regular a Google y Facebook?

Google y Facebook podrían ser objeto de nuevas demandas ante las autoridades antimonopolio de Estados Unidos y Europa. Las acusaciones irían en la misma línea de las que ya conocemos: a Google se le imputa abusar de su poder para dominar el negocio de los buscadores de Internet; lo propio estaría haciendo Facebook para mantener una posición dominante en el mundo de las redes sociales. En su defensa, los gigantes tecnológicos han señalado permanentemente que estas acusaciones son infundadas: su entorno sería altamente competitivo y sus productos no solo son gratuitos, sino que benefician a los consumidores. ¿Qué tan convincentes son estos argumentos?

Respecto del nivel de competencia en estos mercados, el poder de Facebook y Google es simplemente colosal. A octubre de 2020, Facebook controla el 68% del mercado de redes sociales, mientras que Google maneja el 92% del mercado de buscadores de Internet (en Chile ese porcentaje llega a 98%). El mercado es nominalmente competitivo en el sentido de que hay varios actores involucrados, pero el poder dominante de Facebook y Google es claro.

Como fuere, no está claro que la mera participación de mercado sea la vara adecuada para evaluar el poder de Google y Facebook. Si bien no es imposible que surjan nuevos actores que logren desafiar su posición dominante, no es menos cierto que en estos mercados es frecuente observar efectos de red profundos que hacen difícil que esto último ocurra. En simple, cuando todos tus contactos están en Facebook, se vuelve muy costoso cambiarse a una nueva red social. Y mientras más usuarios empleen dicha red, más alto es el costo. Esto explica el incentivo de muchos inversionistas a apostar por este tipo de tecnologías. Peter Thiel –el fundador de Pay Pal y uno de los inversionistas más influyentes en Silicon Valley– suele decir que él solo invierte en compañías que tienen potencial de convertirse en monopolios tecnológicos.

La práctica regulatoria ha descansado preponderantemente en criterios como la participación de mercado y el nivel de externalidades de red para evaluar el poder monopólico en esta industria. Sin embargo, el poder de los gigantes tecnológicos no puede ser abordado solo desde la técnica regulatoria, toda vez que hay cuestiones propiamente políticas que debiesen llamar nuestra atención. Empresas como Google o Facebook están cambiando profundamente nuestra cultura, y algunos de estos cambios no son necesariamente positivos. Cuando Silicon Valley desbordaba de optimismo respecto del bien que podían hacer las redes sociales, quizás había razones para tener esperanza. Pero quien haya visto el documental El dilema de las redes sociales comprenderá que muchos exejecutivos de Silicon Valley están tan preocupados como los reguladores americanos y europeos sobre el impacto de los gigantes tecnológicos en nuestras democracias. En el caso de los inversionistas la situación no es muy distinta: si bien es poco frecuente que se manifiesten inquietos públicamente, podemos inferir su nerviosismo al constatar que, según relata el autor británico Jamie Bartlett, muchos de ellos cuentan con seguros contra situaciones políticas catastróficas.

¿Qué hay del carácter supuestamente gratuito de estos servicios? En la práctica, la gratuidad de los servicios de Google y Facebook es meramente nominal. Para que haya intercambio económico no es necesario que una suma explícita de dinero pase del comprador al vendedor. En este caso, el intercambio es como sigue: yo te entrego un producto de buena calidad y tú me entregas acceso a toda tu información de manera que la pueda vender a empresas que quieren ofrecerte un sinnúmero de bienes. Pero la historia no termina allí, dado que la publicidad ofrecida en redes sociales también influye en los procesos electorales. El escándalo Facebook-Cambridge Analítica es solo una muestra de este fenómeno. Algo análogo ocurre con el impacto de Google en las búsquedas de Internet. Es sabido que el algoritmo de Google no es neutral, es decir, los resultados que entrega son altamente maleables de acuerdo a criterios políticos y culturales. Cuando el 92% de las búsquedas de Internet del mundo entero se realizan con este buscador, no debemos extrañarnos de lo rápido y profundos que pueden ser los cambios culturales provocados por ello.

En suma, el poder de los gigantes tecnológicos va más allá de la mera concentración económica: su capacidad de influir en la política y en la cultura no tiene precedentes históricos. La historia abunda en ejemplos de organizaciones con alto poder de influencia política y social. Lo novedoso en este caso es que empresas destinadas exclusivamente a la obtención de utilidades tengan dicho poder. Hay allí una mezcla que puede terminar siendo tan inédita como explosiva.