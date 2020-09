SEÑOR DIRECTOR

La confianza es un eje relevante en el proceso que vivimos: creencia en la información, en las autoridades, las decisiones, investigación, el cuidado de otros y el autocuidado.

La desilusión y desesperanza luego de la detención en el proceso de prueba de Oxford, hace cuestionarnos qué pasará a futuro con respecto a la percepción de la vacunación en general. Hemos puesto mucha expectativa en la vacuna como estrategia para enfrentar el SARS-CoV-2, ¿es lo correcto?

El estudio del Vaccine Confidence Project, realizado en 149 países, posiciona a Chile entre aquellos países que tienen un “buen comportamiento” en torno a la vacunación basado en los números del programa de inmunización, pero desconocemos los aspectos subjetivos que son determinantes de lo que hacemos y decidimos. ¿Es distinta la actitud de mujeres y hombres?, ¿qué opiniones hay en las distintas cosmovisiones y religiones?, ¿los grupos de riesgo tienen las mismas dudas que el resto de las personas? No tenemos respuestas. Que estemos en un buen porcentaje, no implica que se vaya a mantener en el tiempo. No nos equivoquemos.

Debemos acercarnos a conocer la actitud y percepción de la población en torno a las vacunas, y anticiparnos a posibles panoramas adversos. Así como avanza el desarrollo de investigación sobre SARS-CoV-2, deberíamos también aumentar el conocimiento sobre el escepticismo, la falsa información, las teorías de conspiración, o simplemente la desconfianza que pueden afectar los procesos de inmunización de la población.

Andrea Avaria

Antropología Social. Universidad Autónoma de Chile

Loreto Fuenzalida Inostroza

Biociencias

Universidad Autónoma de Chile