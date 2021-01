SEÑOR DIRECTOR

Soy enfermera y trabajo desde casi el inicio de la pandemia en una unidad de paciente crítico Covid en una clínica de Santiago. Después de muchos meses pude ver a mis padres, ambos adultos mayores.

Nuevamente los quise visitar, ya que viven en otra región, para asistirlos por complicaciones propias de sus enfermedades crónicas, en una pequeña pausa mientras esperamos, yo y mis compañeros, con mucho cansancio y desesperanza el rebrote. Casi no viajo porque han cambiado los permisos, se han actualizado algunos y otros, como el cuidado de adultos mayores ya no existen, y Carabineros, que según la Seremi puede extenderlo, no quiso hacerlo porque dicen que no pueden.

En fin, no me creo súper héroe, ni pido un aplauso, pero sí quizás consideración con quiénes arriesgamos nuestra salud cuidando a otros en pandemia cuando queremos también hacer con nuestros seres queridos. Creo que permitir una movilidad menos restringida para el personal de salud público o privado haría un poco más llevadero el peso que llevamos sobre los hombros sobre todo cuando se habla hoy del gran número de licencias médicas del personal de salud. Ojalá quienes toman este tipo de decisiones lo consideren.

Marcela Olivares