Consideraciones éticas de la cuarta dosis

SEÑOR DIRECTOR

En agosto de 2021, a raíz del anuncio de la tercera dosis de la vacuna Covid, comentábamos en estas páginas sobre sus alcances éticos. Concluía señalando que “desde el punto de vista sanitario tampoco parece razonable favorecer la tercera dosis si aún hay regiones con baja vacunación, puesto que si el virus sigue circulando entre personas no protegidas, aumenta la probabilidad que mute, lo que también afectará a los países ricos, por muy vacunados que estén”.

La evidencia actual respecto de la cuarta dosis no es muy distinta. En efecto, a la fecha, el 61,2% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna, pero apenas el 10% de las personas en países de bajos ingresos se ha vacunado y el virus sigue circulando a gran velocidad.

Chile es el país con más alta tasa de cobertura de la tercera dosis, lo que no ha sido impedimento para tener en estos momentos un crecimiento exponencial de casos, los que, por el mismo efecto de las vacunas, no han tenido el impacto sanitario que se tuvo durante la primera ola (con muchos menos casos, las UCI estaban saturadas).

Dada la recomendación del CAVEI de comenzar un proceso masivo de la cuarta dosis para todos, creo necesario preguntarse si es esa la mejor estrategia. ¿No sería más prudente favorecer el aumento de la vacunación inicial en aquellos lugares donde aún la cobertura es insuficiente y “rescatar” al casi millón de residentes que aún no reciben la primera dosis (cifra sustancialmente superior si incluimos a los menores de edad)? ¿Podemos seguir sosteniendo dosis de refuerzo periódicas si el resto del mundo aún no tiene las dosis suficientes para los grupos de riesgo? En un mundo globalizado, da la impresión que no basta preocuparse por lo que ocurre a nivel local.

Sofía Salas Ibarra

Centro de Bioética

Facultad de Medicina

Clínica Alemana Universidad del Desarrollo