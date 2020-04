Constitución y salud

SEÑOR DIRECTOR

En dos artículos a raíz del coronavirus se destaca que la pandemia ha servido para reabrir el debate, de cara al plebiscito de octubre, de sí sería necesario cambiar la forma cómo la actual Constitución aborda al sistema de salud chileno.

En ambos se hace referencia al sistema de salud inglés, (NHS), como un posible modelo a seguir, según argumentan quienes sostienen que en Chile debe existir un solo seguro estatal de salud. Como ejemplo, se destaca que el primer ministro inglés Boris Johnson fue tratado en ese servicio. Sin embargo, la idea que en Inglaterra los servicios de salud públicos son administrados centralmente por el Estado, sencillamente no es cierta. En efecto, el hospital St. Thomas en Londres, donde fue curado el Primer Ministro, forma parte de la fundación académica King’s Health Partners, y depende administrativamente de la Fundación Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, semiautónoma, no gubernamental, sin fines de lucro, y que atiende a pacientes del NHS y privados.

Estas organizaciones reciben financiamiento de fondos públicos que se asignan anualmente a través de sistemas de control que permiten exigir a los hospitales el cumplimiento de metas sanitarias eficientes y transparentes. El Reino Unido no tiene Constitución y las leyes del NHS y su financiamiento son un tema de permanente discusión política, pues es normal que también existan problemas como largos periodos de espera.

El sistema público inglés es muy diferente al nuestro, y está basado en la participación activa de profesionales, entidades privadas, académicas y no gubernamentales, y no en servicios producidos directamente por el Estado, como sucede en nuestro país. Chile tiene un sistema de multiseguros y muchos prestadores públicos y privados que, sin duda debe ser perfeccionado. Pero, nos parece totalmente inconducente un cambio constitucional para eliminar la libertad de elegir que consagra nuestra Constitución, aunque algunos vean con interés el modelo inglés.

Jonathan Callund

Rafael Caviedes

MC2Salud Consultores