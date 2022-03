Convención desfondada

Por Víctor Manuel Avilés, abogado

La Convención Constitucional ha cruzado peligrosas líneas, e incluso está en riesgo de desfondarse, al violentar las propias normas que la regulan. Lo ha hecho en múltiples aspectos, los que detallaré.

La discusión debería hoy centrarse en determinar cuál es la sanción aplicable para un organismo meramente redactor que ha perdido legitimidad en su ejercicio y representatividad política, pues redacta un texto que no representa a la mayoría, todo ello ante una ciudadanía atónita.

A la Convención se le encargó algo preciso, esto es, redactar un texto borrador de norma fundamental que, de ser aprobada, se convertirá en Constitución. Además, dentro de los límites sustantivos que se estableció a la Convención Constitucional, se encuentra el respetar en su encargo la República, la democracia, los tratados internacionales y las sentencias judiciales.

Resulta que la Convención ha excedido su mandato, entrando a regular materias que bajo todo respeto son propias del legislador. Por ejemplo, lo relativo al aborto como derecho amplio y sin límite, materia que hace poco tiempo fue rechazada por el Congreso Nacional en sede legislativa. Otro tanto al establecer privilegios en base al origen, lo que es difícilmente conciliable con la idea de república o aniquilar el sistema de pesos y contrapesos de los poderes, cancelando además discusiones, lo que no es compatible con una democracia.

De otro lado, el no honrar el mandato del artículo 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica, carta básica de los derechos humanos en Latinoamérica, al no asignar ninguna protección a la vida del ser humano por nacer, se sobrepasa completamente otro de los límites. Pero además de la vida, ello también se hace al violentar el principio de la no regresividad en materia de derechos, que cruza el derecho internacional humanitario y sus instrumentos vinculantes. Ello, por cuanto se ha venido debilitando el estatuto de derechos y libertades resguardadas o su alcance.

Ahora bien, ante esta situación, ¿qué reacción prevé el derecho? No es clara, pero por el camino que se avanza algunos dirán que el Presidente de la República solo puede someter a plebiscito mediante decreto supremo un texto que haya cumplido las normas. Si se dicta un decreto que plebiscita un texto elaborado en infracción del mandato constitucional, se podría sostener que el mismo es recurrible ante el Tribunal Constitucional y, a su vez, el Presidente de la República podría ser acusado constitucionalmente. La Convención está a tiempo de solucionar estos graves problemas que, aunque nada se haga a su respecto, afectarán la legitimidad de los resultados del proceso o harán más complejo el camino actual.