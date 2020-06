SEÑOR DIRECTOR

La nueva ministra de la Mujer ha declarado, frente a las presiones de los grupos radicales e ideologizados que solo buscan la imposición de sus visiones extremas, que Chile ha cambiado y que ella también ha evolucionado en este tiempo.

Se evoluciona mudando la conducta, el propósito o la actitud; claramente no se evoluciona de las convicciones, éstas o se profundizan o de ellas sencillamente se renuncia. No soy quién para calificar cuál es el proceso ocurrido en la ministra, con el que se defiende para aplacar la crítica de sus activistas adversarias. Pero claramente ella no ha evolucionado.

La convicción verdadera en la defensa de la vida no evoluciona, ésta se profundiza o de ella se renuncia. Una tercera posibilidad es que nunca haya tenido una verdadera convicción y que solo haya sido un oportunismo político. Tiendo a pensar que esto es lo ocurrido en la mayoría de quienes hasta hace muy poco, desde la vida política, decían defender esta verdadera convicción.

Prueba de lo anterior es que la odiosa ley de aborto en tres causales en su período de vigencia ha cobrado más vidas inocentes que la pandemia que hoy se extiende por Chile y, curiosamente, en la clase política nadie alza su voz ni su obra (proyecto de ley) para abolirla. He ahí la ausencia de convicción.

Preocupa, finalmente, vivir una pandemia como la actual, en que nadie se resta para pedir del Altísimo su intervención, pero al mismo tiempo nadie está dispuesto a echar pie atrás de las aberraciones por las cuales hemos desterrado a Dios de Chile.

Jorge Reyes Zapata

Abogado