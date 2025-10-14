SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Corina y la paz

Hernán LarraínPor 
Hernán Larraín
Corina y la paz @MariaCorinaYA

Se preparaba para competir en las elecciones presidenciales de Venezuela, convocadas para el 28 de julio de 2024. Sabía que el camino estaría plagado de trampas: los abusos y vicios de comicios anteriores anunciaban un nuevo atropello. Pero su vocación y compromiso con la verdad impulsaron a María Corina Machado a dar el paso y postularse, aun a sabiendas que enfrentaba a un lobo disfrazado de cordero.

El régimen, dueño absoluto del proceso, la inhabilitó. La oposición debió buscar otra figura intachable, aunque fuera desconocida, y halló en Edmundo González —diplomático de profesión, vinculado a la Mesa de Unidad Democrática— a quien aceptó el desafío con generosidad. La unidad permitía avanzar, evitando errores históricos previos.

Tras una campaña desbordante en represión y desigualdad, el día de la elección se repitieron toda clase de irregularidades. Cerrados los escrutinios, el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro sin publicar las actas. Sin embargo, copias de ellas en manos de la oposición (y que circularon urbi et orbi) otorgaban una amplia mayoría a González. Los reclamos fueron desechados; la justicia calló. Peor aún, una orden de arresto por “usurpación de funciones y falsificación de documentos” forzó a González al exilio, mientras Machado debió pasar a la clandestinidad.

Los meses siguientes fueron de inmovilidad y silencio. El tirano seguía en el trono, y los auténticos vencedores, perseguidos sin piedad. El poder de facto imponía su fuerza sobre la autoridad moral de la legitimidad democrática. Afloraba el sabor amargo de la frustración.

De Corina poco se sabía. Oculta de las garras del dictador, su voz aparecía esporádicamente, siempre reclamando respeto al resultado electoral y pidiendo una salida pacífica. Maduro, entre la burla y el desprecio (“bruja demoníaca”), ignoraba esas palabras serenas que sólo buscaban el reencuentro de Venezuela con su destino de libertad, justicia y democracia, y el retorno de millones de compatriotas forzados a emigrar para sobrevivir.

Hasta que el 10 de octubre de 2025, Noruega sorprendió al mundo al anunciar el Premio Nobel de la Paz para Corina Machado. Se hizo luz en la oscuridad que pretendía borrarla. El planeta entero celebró el triunfo moral de una mujer indoblegable a quien se quiso invisibilizar por todos los medios, y la humillación del déspota de Caracas se volvió símbolo de esperanza. La emoción contenida de tantos años se transformó en júbilo y lágrimas. Por supuesto, no faltaron voces críticas: los enemigos de la libertad y la democracia, o quienes gobiernan al “modo Maduro”, comunistas, adoratrices de Cuba y de la izquierda populista, apuraron su desdén ideológico. Pero el reconocimiento fue rotundo: la paz se encarna también en la valentía de resistir sin odio.

Este testimonio nos confirma que, aun en los escenarios más brutales de violencia, siempre habrá hombres y mujeres como Corina Machado que, desde la clandestinidad y bajo una persecución implacable, no claudicarán en su lucha por la paz. Los muros de Berlín siempre vuelven a caer.

Por Hernán Larraín, abogado y profesor universitario

Más sobre:VenezuelaMaría Corina MachadoPremio Nobel de la Paz

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cathy Barriga debió ofrecer disculpas públicas a periodista y concejala Alejandra Valle tras querella por injurias

Congreso aprueba por 61ª vez prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Sur

Milei tras condiciones de Trump para apoyo financiero: “Confío en que los argentinos no van a volver al pasado”

Detienen a profesor tras presunta agresión contra estudiantes de cuarto básico en Talagante

Nuevo presidente de Perú toma juramento a su primer gabinete

TPV anuncia término del paro portuario en Valparaíso tras alcanzar acuerdo con trabajadores

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cathy Barriga debió ofrecer disculpas públicas a periodista y concejala Alejandra Valle tras querella por injurias
Chile

Cathy Barriga debió ofrecer disculpas públicas a periodista y concejala Alejandra Valle tras querella por injurias

Congreso aprueba por 61ª vez prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Sur

Detienen a profesor tras presunta agresión contra estudiantes de cuarto básico en Talagante

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo
Negocios

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo

El nuevo cruce entre China y Estados Unidos mueve a Wall Street y el Ipsa recupera los 9.000 puntos

Aranceles: Corma pide al Estado favorecer consumo interno de madera y Sofofa revela reuniones en EE.UU.

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer
Tendencias

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer

Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora

El planeta alcanzó su primer punto de inflexión climático catastrófico: qué significa este alarmante informe

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial
El Deportivo

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial

Ahora es por méritos: Qatar jugará su segundo Mundial consecutivo

El doblete de Cristiano Ronaldo con el que se convierte en el goleador histórico de las Eliminatorias mundialistas

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100
Cultura y entretención

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100

Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

Del trauma al sosiego: Guns N’ Roses y su áspero historial de presentaciones en Chile

Milei tras condiciones de Trump para apoyo financiero: “Confío en que los argentinos no van a volver al pasado”
Mundo

Milei tras condiciones de Trump para apoyo financiero: “Confío en que los argentinos no van a volver al pasado”

Nuevo presidente de Perú toma juramento a su primer gabinete

Israel informa de que las milicias palestinas entregaron a la Cruz Roja los cuerpos de otros cuatro rehenes

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo