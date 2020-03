SEÑOR DIRECTOR

La pandemia de coronavirus ya está en Chile y una de las medidas de control más efectiva es el lavado frecuente de manos, con agua y jabón común; la autoridad inglesa sugiere que, para que el tiempo de lavado sea correcto, se recomienda cantar dos veces “cumpleaños feliz”.

Esta información se ha distribuido ampliamente, pero me preocupa que hay jóvenes que no se sienten interpelados, pues saben que ellos no corren riesgo de morir. Hoy los veo indiferentes frente al tema. ¿Por qué a ellos les debe importar el coronavirus? Porque, aunque no necesariamente enfermarán o se complicarán, son un vehículo de transporte a otras personas de la comunidad y podrían llevar la infección a sus abuelos u otras personas mayores de su círculo.

En este momento, con nuestro país revolucionado por todo tipo de demandas sociales, seamos solidarios y acatemos las instrucciones del Ministerio de Salud para prevenir casos. No se trata de mí, es por otros, es por el bien común.





Liliana Jadue

Vicedecana Carreras de la Salud Facultad de Medicina UDD