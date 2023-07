Corrupción sin apellido

SEÑOR DIRECTOR:

No nos engañemos, el flagelo de la corrupción en Chile no es un fenómeno reciente; tampoco es patrimonio de un sector político en particular o de uno u otro gobierno. Es, en realidad, una crisis ética generalizada que se fue gestando desde hace décadas cuando se instauró un modelo “libertario” en el que solo el mercado debía regular las relaciones. ¿Qué pasó? Pues pasamos de la libertad al libertinaje y a crear las condiciones óptimas para el abuso, la colusión, la evasión de impuestos y los delitos de empresas, de políticos, de instituciones gubernamentales, de las Fuerzas Armadas, de municipios y un largo etcétera… ¿qué más transversal?

La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile ha presentado una propuesta de norma en el nuevo proceso constituyente que devuelve a los colegios profesionales el pleno control de la ética profesional, para controlar las transgresiones éticas de los profesionales y sublimar el paso siguiente, que es el delito y la corrupción. Y cuando ocurre, colaborar con la justicia y el Estado para sancionar estas conductas. Esta norma está ahora en el Consejo Constitucional para una enmienda, respecto al texto que fue aprobado en la Comisión Experta.

Apelamos a la conciencia de los actuales constituyentes, para que abandonen todo sesgo ideológico y no desperdicien la oportunidad de entregar al país una herramienta concreta y efectiva para luchar contra la corrupción, ¡como sucede en gran parte de los países del mundo!

Anita Román, Maite Descouvieres, Mónica Núñez, Mary Canales, Violeta Flores, Claudio Ternicier

Directorio Federación Colegios Profesionales Universitarios de Chile