Corrupción, tiempo de reaccionar

Nos encontramos en un momento especialmente complejo. Chile hoy enfrenta escándalos de gran envergadura, que golpean incluso al Poder Judicial, una institución históricamente vista como un pilar de imparcialidad.

Hace solo unos años percibíamos la corrupción como un problema inusual, propio de otras realidades. Hoy, en cambio, la vemos instalada en el corazón del país, tensionando la democracia, erosionando la confianza ciudadana y poniendo en duda la credibilidad de instituciones que deberían marcar el estándar ético.

Los casos se acumulan: fundaciones que defraudaron al Estado, abusos masivos de licencias médicas, municipios con graves irregularidades, un exdirector de la PDI condenado por vulnerar la probidad pública, el crimen organizado infiltrado en instituciones y un audio que ha derivado en diversas aristas, como la trama bielorrusa, hoy con jueces involucrados. No son hechos aislados, sino la manifestación de fallas estructurales, como controles débiles, incentivos mal diseñados, falta de contrapesos y una cultura que normaliza la opacidad.

Toda crisis, sin embargo, trae oportunidades. Es el momento de reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y los controles efectivos; de promover la denuncia y exigir estándares éticos reales, tanto en el sector público como privado, porque la ciudadanía ya no tolera explicaciones ambiguas ni medidas cosméticas.

La corrupción no se combate solo con sanciones, sino con instituciones que funcionan y una cultura que entienda que la integridad no es opcional, sino el piso mínimo para reconstruir el país que queremos.

Susana Sierra