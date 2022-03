SEÑOR DIRECTOR

¿Existen las cosmovisiones, esto es, las apreciaciones globales del universo, el mundo, la humanidad y las relaciones de ésta con la naturaleza? Sí. ¿Existe una sola de ellas? No. ¿Existen las cosmovisiones de los pueblos originarios de Chile? Sí. ¿Existe una sola y misma cosmovisión de todos los pueblos originarios de nuestro país? No. ¿Son las religiones cosmovisiones en el sentido antes señalado? Sí. ¿Existen cosmovisiones de espiritualidades que no son religiones? Sí. ¿Hay cosmovisiones de distintas y contrapuestas filosofías surgidas desde la antigüedad clásica hasta nuestros días? Sí. ¿Debe el Estado respetar todas las cosmovisiones? Sí. ¿Debe un Estado democrático comprometerse con una determinada cosmovisión, sea esta de un pueblo, de una religión, de una espiritualidad o de una filosofía? No.

Agustín Squella