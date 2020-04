Covid-19 e incentivos

SEÑORDIRECTOR

Hoy que anhelamos el remedio para el Covid-19, cabe reflexionar, ¿cómo se soluciona el desincentivo a la innovación causada por la ley del remedio bioequivalente?

Para obtener “las repudiadas” cuantiosas ganancias, el empresario tuvo que invertir grandes sumas de dinero, asumiendo el riesgo de, por lo menos, grandes pérdidas (si no lo perdió todo y su historia nunca se contó). Hoy cuenta con un nuevo enemigo, el remedio bioequivalente, cuyos creadores pueden vender a bajo costo porque no invirtieron en investigación del producto exitoso, ni traen a cuestas las pérdidas de los productos que no se pudieron comercializar, que son fracasos caros.

Si es inteligente, el empresario aprendió su lección y se aleja de su enemigo comercial, el bioequivalente. La gran pregunta: ¿cómo convencemos hoy al empresario que invierta en la búsqueda del anhelado remedio para el Covid-19?, ¿o no lo necesitamos?

Franco Weisser