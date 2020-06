Créditos Fogape

SEÑOR DIRECTOR

Don Juan Pablo Swett vuelve a insistir que tiene razón, ahora negando la información que reporta el SII. Además, en su amor por la hipérbole, argumenta que el Fogape es un fracaso porque una encuesta del Ministerio de Economía reporta dos millones de emprendedores. Omite contarnos (o no sabe) que la gran mayoría son personas que trabajan por cuenta propia porque no tienen empleo formal estable. El vínculo que quiere establecer entre, de un lado, esta encuesta y, del otro, los créditos Covid-19 y el Fogape es un salto lógico digno de una medalla olímpica.

Con respecto a su acusación de que manipulé los datos del SII, solo me cabe comentar que para detectar una manipulación de datos antes es necesario conocerlos y entenderlos. Don Juan Pablo ya sea no los conoce o no parece entenderlos. Por eso, no veo motivo para seguir ocupando este espacio.

Alexander Galetovic

Senior Fellow, UAI

Microeconomista