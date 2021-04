Crítica gastronómica de Don Tinto: Domani, decepción de viernes por la noche

Por Álvaro Peralta Sáinz, Cronista gastronómico

Ultimo día de la semana laboral, mi hijo quería comer pizza y más tarde daban un partido de la selección chilena por televisión. Es decir, parecía la noche perfecta para pedir unas pizzas y relajarse. Así las cosas, ordenamos tres a Domani. Una Caprichosa (salsa de tomates San Marzano, mozzarella fior de latte, alcachofines, champiñones, jamón cocido y aceitunas), una Margherita Verace (salsa de tomates San Marzano, mozzarella de Búfala, parmesano y albahaca) y una Pepperoni, que no necesita mayor explicación. Todas, según la carta, con un toque de aceite de oliva extra virgen.

Las pizzas –de tamaño más bien individual y con precios entre los $8.400 y los $9.400- llegaron en 40 minutos y al recibir las cajas tuve la impresión que no venían a la temperatura adecuada, pero como esto se trata de una foto del momento no dije nada y las subí a mi departamento. Efectivamente, venían tibias, tirando a frías, por lo que hubo que darles un pequeño golpe de calor en el horno de la casa. Aquí la primera falla de la noche, porque cuando se te cobra un extra de $1.800 por el despacho y se sugiere una propina por el 10% del total de la cuenta -que en este caso se pagó-, se espera que la comida llegue en perfecto estado.

Ahora bien, a la hora de comer seguimos con las sorpresas. Uno sabe que la verdadera pizza Margarita lleva trozos circulares de mozzarella en vez de estar toda la masa completamente cubierta de queso, pero la verdad es que aún así en este caso era francamente poca mozzarella. Lo mismo pasó con la Caprichosa, con muy poco queso (sin ser yo un amante de la exageración con este ítem) y -en general- algo pobre en la cantidad de ingredientes. Para suerte de mi hijo, la Pepperoni estaba perfecta.

Al final, una experiencia decepcionante y muy pero muy lejos de lo que me había tocado probar -más de una vez- en el local de Domani. De hecho, para mí eran de las mejores pizzas de Santiago. Por lo mismo no se pueden pasar por alto tantos errores no forzados en un solo pedido. ¿Algo que rescatar? Su fina y esponjosa masa, que aún con la recalentada en el horno mostró su delicadeza y sabor. Pero claro, solo una buena masa es insuficiente para ofrecer una buena pizza.

Dirección:

www.pizzeriadomani.cl

Horario:

Lunes a domingo, de 12:00 a 23:00.

Evaluación:

✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver