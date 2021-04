Crítica gastronómica de Don Tinto: La Bodeguilla, no es rápido pero es bueno

Hay que reconocer que costó un poco recibir lo que se quería pedir a este clásico restaurante de comida española de calle Dominica que por estos días sigue funcionando vía delivery. Es que como la recepción de pedidos se hace solamente vía Whatsapp, hay que tener un poco de paciencia. De hecho, partí un jueves por la tarde los primeros contactos y recién el sábado bien temprano pude confirmar el pedido para la hora de almuerzo.

Pero más allá de estas circunstancias, hasta podría decir que la espera valió la pena, porque la paella de verduras y mariscos ($32.300) solicitada y -sobre todo- la tortilla de papas ($6.900) fueron de mi total agrado. Partamos por la paella, que traía calamares, camarones, langostinos, choros y almejas además de porotos verdes y pimientos. La verdad es que estaba en su punto justo de cocción el arroz y en general muy sabrosa. Tal vez el único pero fue que los bivalvos se sentían algo desabridos en comparación con el arroz, como si hubiesen sido agregados muy al final. En todo caso, con unas gotitas de limón o algo de sal el detalle se podía pasar por alto.

Otra cosa que se extrañaba era raspar el fondo de la paella, pero claro, no se puede en las actuales circunstancias en que estamos, cuando la paella no se sirve en el mismo recipiente en que se cocinó. Qué le vamos a hacer. Para la noche (porque la paella era para tres personas) quedó lo mejor: la tortilla de papas.

Pedimos una tradicional, es decir, solo con papas. Esta era de tamaño individual, perfectamente redonda y bien alta, con papas cortadas gruesas. En resumen, una tortilla bien compacta y firme, pero que al mismo tiempo conservaba al centro ese toque de humedad y cremosidad que le da el huevo y que la hace tan sabrosa y agradable al paladar. La verdad, de las mejores tortillas que he probado en mucho tiempo. No es fácil hacer una tortilla así y más aún que llegue de buena forma a una casa vía delivery. Me saco el sombrero.

Así las cosas, salvo el detalle de la sazón de algunos mariscos, la única precaución que hay que tener a la hora pedir paella a La Bodeguilla (lo demás es más rápido) es el ya mencionado tema del tiempo, por lo que es mejor programarse. Y también vale la pena revisar en extenso su carta, porque hay mucho más disponible: fideuá, pimientos rellenos, albóndigas, rabo de toro, chipirones a la plancha, croquetas y un largo etcétera. Mención aparte merecen sus vinos, con una buena selección de botellas españolas y otras nacionales de cepas tan interesantes como país, garnacha y cinsault. Como para pedir un par de botellas y así armar una muy buena velada.

Dirección: Dominica 5, Recoleta.

La Bodeguilla de Cristobal (Facebook)

Horario:

Pedidos de lunes a domingo al +569 67692872

Evaluación:

✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver