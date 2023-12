Cualquier lugar, en cualquier momento, pero con seguridad

SEÑOR DIRECTOR:

Más de una década ha pasado desde que irrumpieron en Chile las primeras apps de transporte de pasajeros. No obstante, recién en septiembre del 2022 entró en vigencia la ley que regula el contrato de trabajadores de estas apps. Por otro lado, en enero de este año fue aprobada por el Congreso Nacional la ley que regula el funcionamiento de las aplicaciones (“Ley Uber”), la que comenzará su vigencia después que el reglamento se publique -probablemente a finales de 2024, si se considera el tiempo de tramitación en Contraloría.

Un aspecto importante de esta ley es su foco en seguridad: además de contar con un registro centralizado de conductores y vehículos a cargo del Ministerio de Transportes, existirán sanciones importantes a las apps en caso de no cumplirse medidas mínimas. Es frecuente escuchar reclamos sobre conductores o vehículos que no coinciden con la información que la aplicación muestra, o sobre rutas y tarifas que no se respetan. Con la nueva ley se establecen importantes incentivos para que estas situaciones dejen de ocurrir.

Con todo, no debemos quedarnos solo en este avance. Recientemente presentamos el proyecto de ley “Uber Seguro”, que busca a través de la implementación de herramientas tecnológicas como el reconocimiento biométrico o el uso de códigos de seguridad de los teléfonos móviles, reforzar la seguridad de usuario y conductores.

Todo este esfuerzo busca explotar el enorme potencial tecnológico que tenemos con el objetivo de ponerla al servicio de la seguridad de los usuarios y trabajadores de las apps. Es fundamental avanzar en esta materia.

Diego Ibáñez, Jaime Sáez y Daniella Cicardini

Diputados