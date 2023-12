Cuando el remedio es peor que la enfermedad

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito del plebiscito del domingo, entre 2020 y 2025 se habrán llevado adelante 30 elecciones individuales en 12 instancias separadas, para ponerlo en perspectiva, el gobierno anterior tuvo desde el 18 de octubre, 17 elecciones individuales, y éste habrá tenido cada año a lo menos dos.

Desde el estallido social se habló con más fuerza que nunca de la necesidad de mayor participación ciudadana, y que el proceso constitucional debería recogerlo, sin embargo todo ello ha estado cruzado con elecciones regulares. ¿El resultado? Polarización total, incapacidad de llegar a acuerdos y estancamiento de las reformas estructurales que tanto demanda la ciudadanía.

En cada elección los distintos contendores luchan por diferenciarse y eso se hace alejándose del oponente y extremando posiciones; por otro lado, se sabe que los periodos presidenciales se la juegan en obtener resultados el primer y segundo año, justamente porque no hay elecciones se puede negociar. Pero el actual es el primero en la historia que no tuvo estos dos años de paz electoral y los resultados están a la vista.

La polarización que vivimos desde antes del estallido solo se ha perpetuado con estas sucesivas elecciones y debemos agregar que con el fraccionamiento político y los múltiples partidos esta diferenciación no es solo respecto de quien está al frente sino también de quien integra mi sector.

Toda la política está funcionando en esta lógica: me opongo para diferenciarme del resto y obtener más votos y las demandas sociales siguen esperando. La forzosa conclusión es que esto no cambiará, no por lo menos hasta el 2026 con el cambio del próximo gobierno, que independiente del color político que triunfe, será el primero en 8 años con un periodo eleccionario normal y que solo tendrá dos años antes de volver al ruedo electoral.

Nicolás Pizarro Juliá

Abogado

Subdirector de Asuntos Públicos

Agencia EK